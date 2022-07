LECCE – Baroni: “Voglio un calcio dinamico, aggressivo e compatto”. Colombo in ritiro, ceduto Maselli

Mister Marco Baroni, dopo il 14-1 rifilato al Postal, ha fatto il punto della situazione in casa Lecce dopo la primissima fase del ritiro: “Le impressioni sono buone, la squadra è dedita al lavoro. Abbiamo fatto un test sulle qualità fisiche e poi abbiamo cominciato a lavorare sull’aerobica, stiamo iniziando a spingere e si vede la fatica. Il gruppo è giovane, ha entusiasmo e lavora forte. Questi test ci servono per mettere minutaggio, la cosa principale è che non ci siano infortuni. Il modulo? Non credo nella staticità dei moduli, quando qualcosa funziona, lo si porta avanti. Noi dobbiamo fare, specie quest’anno, un calcio dinamico, aggressivo e compatto, la categoria ce lo richiede ancora di più. Stiamo cercando di accelerare l’inserimento dei nuovi nel gruppo e c’è grande disponibilità, questo è importante, ma è presto per dare valutazioni. Frabotta? Viene da un infortunio ma ha voglia e sa che questa stagione, per lui, sarà determinante, gli daremo il tempo necessario per entrare nel gruppo. Abbiamo cercato sinora di prendere giocatori che abbiano fame e motivazioni. Da parte mia, do tutto me stesso, sappiamo che abbiamo davanti una sfida meravigliosa ma difficilissima, dobbiamo lavorare per essere pronti. Il gruppo si sta cementando e c’è grande attitudine al lavoro. Il leader? Nello spogliatoio ci sono tanti piccoli leader. È leader il gioco come idea, chi lavora con attenzione e partecipazione, con rispetto, educazione e voglia, è lui che diventa leader”.

Capitolo mercato: Lorenzo Colombo è arrivato ieri in ritiro e a breve sarà ufficializzata la firma del contratto. L’ex Spal passerà dal Milan al Lecce in prestito annuale con diritto di riscatto per il Lecce e controriscatto per il Milan. Infine, dopo la cessione in prestito del giovane Ilario Monterisi al Frosinone, dove troverà l’ex capitano Fabio Lucioni, la società ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Sergio Monterisi alla Juve Stabia.

(in foto: L. Colombo)