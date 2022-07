TENNIS – Impegno e passione, il Ct Maglie spegne sessanta candeline

Torta con sessanta candeline per il Circolo Tennis Maglie, fondato, in uno studio notarile, il 3 luglio del 1962 dall’idea di un gruppo di appassionati, tra i quali Carlo De Iaco, di recente scomparso, indimenticabile presidente del sodalizio per circa 40 anni. Il circolo ha avuto una prima sede nella periferia di Maglie, in via Muro – ora via Salvatore Fitto, e, dopo qualche anno, si trasferì nella sua sede attuale e definitiva in via Madonna di Leuca, accanto al campo sportivo comunale.

L’attuale direttivo è composto da Maurizio Maglio, presidente; Mario Coppola e Luciano Ancora, vice presidenti; Antonio Baglivo, direttore sportivo; Gregorio Leggio, Mario Romano e Francesco Sanzò, consiglieri. Il Ct Maglie ha vissuto una fase di netto rilancio agli inizi degli anni ’90, sotto la presidenza di De Iaco, con Antonio Baglivo ds e Mario Romano e Mario Chirilli vice presidenti: il club si è proiettato nel circuito internazionale con l’organizzazione di tornei, maschili e femminili, da 10mila e 25mila dollari, con un occhio di riguardo per il settore giovanile e la partecipazione ai campionati a squadre. Nel 2004, il Ct Maglie viene scelto dalla Federazione come sede della primo turno di Fed Cup tra Italia e Repubblica Ceca, con la partecipazione delle campionesse azzurre Francesca Schiavone, Roberta Vinci, Flavia Pennetta, Silvia Farina e Tathiana Garbin, guidate da Corrado Barazzutti. Inoltre, gli impianti magliesi sono stati scelti da Fabio Fognini e Corrado Barazzutti come sede di allenamento per la ripresa post pandemia.

Partendo dalla Serie C, la squadra maschile ha raggiunto, in pochi anni, il massimo campionato nazionale di A1. Il Ct Maglie è uno dei pochi circoli italiani rappresentato in tutte le categorie, A, B e C maschile e C femminile. Il compianto De Iaco dedicò la sua vita alla promozione del tennis tra i giovani, dando impulso, insieme a Baglivo, alla Scuola per l’Avviamento al Tennis e al settore agonistico, promuovendo, altresì, il progetto scolastico “Racchette di classe”. Nel 2014, il Coni assegnò al sodalizio una doppia benemerenza con due stelle al merito sportivo: una a Carlo De Iaco, per la sua attività dirigenziale, una al Circolo Tennis Maglie, come riconoscimento per l’attività svolta. Il Comitato federale pugliese assegnò il riconoscimento al Ct Maglie come circolo dell’anno.

Diversi e prestigiosi i tornei giovanili organizzati: in primavera si disputa il Torneo Internazionale Under 12 che fa parte del circuito continentale Tennis Europe Junior Tour; l’altro appuntamento internazionale è stato quello con la semifinale europea della Summer Cups per le nazionali femminili under 18, anticamera della Billie Jean King Cup (ex Fed Cup). Ultimo evento, ma solo in ordine di tempo, le pre-qualificazioni per gli Internazionali d’Italia con oltre 200 iscritti, tra i migliori del Paese. Non poteva mancare una citazione allo storico Torneo Open della Canicola, uno dei più longevi d’Italia e in programma nel mese di agosto.

Per il direttore sportivo del Circolo Tennis Maglie, Antonio Baglivo: “Il nostro circolo è da 60 anni che svolge l’importante compito di promozione del tennis tra i giovani e sul territorio. I campionati nazionali, i tornei Open e internazionali, dalle prequalificazioni per il Foro Italico alla Canicola fino alle coppe europee, danno l’impulso necessario per sostenere il movimento tennistico e tenere sotto i riflettori uno sport che, per numero di tesserati in Italia, è secondo solo al calcio. Il Circolo Tennis Maglie è tra le maggiori vetrine del Salento grazie alla copertura mediatica dei suoi eventi con importanti ricadute positive sia per l’immagine che per l’economia del territorio”.