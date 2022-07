TENNIS – Il Ct Galatina punta alla B2: per la finale di ritorno il club chiede il supporto della città

Il Circolo Tennis Galatina proverà l’assalto alla Serie B2 domenica prossima, 10 luglio, quando ospiterà i marchigiani del Civitanova nella gara di ritorno della finale playoff. All’andata, hanno prevalso i salentini per 4-2, grazie alle vittorie, nei singoli, di Jeremias Rocco, Ignacio Novo e Alfonso Costamagna e, nel doppio, di Novo-Rocco.

Grazie al risultato dell’andata, sarà sufficiente vincere tre incontri per aggiudicarsi l’accesso diretto in Serie B.

“È stata un’emozione incredibile – afferma orgoglioso il capitato Donato Marrocco – vedere questi ragazzi che hanno dato il massimo in campo sotto quel caldo per aggiudicarsi il maggior numero di vittorie. Un risultato importante non solo per i giovanissimi giocatori, ma per il Circolo Tennis e per tutti i soci. Ora speriamo di raggiungere questo obiettivo che, a soli quattro anni dal nostro arrivo, sarebbe un risultato storico”.

La società chiede il massimo supporto della città. Gli incontri avranno inizio a partire dalle ore 10 sui campi di Contrada Guidano.