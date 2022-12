LECCE – Baroni va oltre il risultato: “La squadra ha corso, tante palle gol non finalizzate…”

Mister Marco Baroni guarda oltre al risultato di Udinese-Lecce (2-0), prima amichevole di livello giocata dopo la sosta, per i giallorossi. Le dichiarazioni del mister giallorosso nel post gara della Dacia Arena.

“La squadra ha corso ed è questa la cosa più importante. Abbiamo anche fatto un buon gioco, al di là del risultato che ora mi interessa meno. Abbiamo avuto diverse occasioni non finalizzate, è stato un buon allenamento fisico e mentale. Ora abbiamo un’altra amichevole che ci porterà poi dritti verso il campionato. Durante la sosta abbiamo cercato di fare un duro lavoro fisico, la squadra ha lavorato tantissimo, è stata quasi una nuova preparazione ed era doverosa, vista la possibilità avuta da questo lungo stop. Sappiamo benissimo che ricomincerà un nuovo campionato sotto tutti gli aspetti, sarà dura ma abbiamo lavorato per esserci. Queste gare ti possono dare la misura del lavoro e del miglioramento da fare ma ti dicono anche che non puoi sbagliare niente, come visto anche oggi, abbiamo preso gol da una palla inattiva e da una profondità non gestita bene. Nello stesso tempo, però, la squadra ha dimostrato di aver assorbito il lavoro, specie nella gestione della palla. Le convocazioni in Nazionale? Il merito è di tutta la squadra e dei loro compagni, per loro è stato un premio ma ora bisogna rimettere attenzione e cuore nel campionato perché solo così si potranno raggiungere altre convocazioni. Calcisticamente sarebbe bellissimo ripetere gli stessi traguardi raggiunti nel 2022, anche nel nuovo anno. Ci lavoreremo tutti insieme, queste sono le parole magiche a cui credo. Auguro a tutti delle buone festività di Natale e spero che il nuovo anno sia pieno di gioia e di felicità”.