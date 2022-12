TARANTO – Con il Monopoli vince la noia. L’ultima del 2022 termina a reti bianche

Il Taranto termina il suo 2022 con un punto. La gara dello Iacovone con il Monopoli termina con il risultato di zero a zero. Dopo un blackout che ha fatto tardare l’inizio dell’incontro, sul terreno di gioco ha sicuramente vinto la noia.

LA CRONACA: Il fischio d’inizio viene rinviato di 15 minuti per un blackout. Dopo una lunghissima fase di studio, la prima azione degna di nota arriva al 33′ ed è di marca rossoblù: Tommasini dalla sinistra prova a metterla dalla sinistra per Mastromonaco, il quale viene anticipato da un difensore biancoverde. Al 41′ Mastromonaco dalla destra la mette in mezzo per Ferrara che non riesce a trovare il giusto impatto con la sfera. La prima parte di gara si conclude a reti bianche dopo tre minuti di recupero.

Dopo tanti contrasti a centrocampo, a otto dalla fine arriva la prima palla gol del secondo tempo: al 37′ Mastromonaco crossa per Guida che di esterno prova a beffare Vettorel che blocca. La contesa termina a reti bianche dopo cinque minuti di recupero. Allo Iacovone va in archivio un match veramente privo di emozioni. Il 2022 si chiude con i rossoblù che salgono a 27 punti. Nella prima del nuovo anno, il Taranto sarà impegnato nella difficile trasferta di Catanzaro.

—

IL TABELLINO

Taranto, stadio Erasmo Iacovone

venerdì 23 dicembre 2022, ore 20.30

Serie C/C 2022/23 – giornata 20

TARANTO-MONOPOLI 0-0

TARANTO (3-5-2): Vannucchi – Formiconi, Manetta, Evangelisti – Ferrara, Romano, Labriola (7′ st Provenzano), Mazza, Mastromonaco – Chapi (1′ st Guida), Tommasini. A disp.: Loliva, Caputo, Maiorino, Vona, Brandi, La Monica. All.: Ezio Capuano.

MONOPOLI (3-4-1-2): Vettorel – Drudi, Bizzotto, De Santis (35′ pt Fornasier, 39′ st Cascella) – Viteritti, Manzari (24′ st Corti), Hamlili, Vassallo (39′ st Piccinni) – Rolando – Starita, Fella. A disp.: Avogadri, Dibenedetto, Montini, Radicchio. All.: Giuseppe Pancaro.

ARBITRI: Gabriele Scatena (Galimberti-Monaco; IV: Di Francesco).

NOTE: Ammoniti: Hamlili (M), Vassallo (M), Ferrara (T), Fella (M), Bizzotto (M), Mastromonaco (T), Provenzano (T). Espulso: al 12′ Labriola (T) per proteste dalla panchina.

RISULTATI E CLASSIFICA