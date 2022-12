LECCE – Occasioni mancate e gambe pesanti, giallorossi ko nell’amichevole di Udine

Si conclude con una sconfitta l’amichevole prenatalizia di “lusso” giocata dal Lecce sul campo di un’Udinese che esce vittoriosa per 2-0. I giallorossi illudono con una partenza che è un monologo colmo di occasioni non sfruttate, mentre alla lunga escono i più cinici friulani che fanno propria la gara.

Baroni sceglie la formazione tipo del suo 4-3-3, rinunciando ai soli nazionali italiani che hanno lavorato a Coverciano negli ultimi giorni. E’ 3-5-2 invece per Sottil. Lecce vispo nelle battute iniziali ed Udinese di fatto interamente schiacciata nella propria metà campo. Al settimo il primo tentativo con il colpo di testa su cross di corner alto di Gonzalez, mentre un minuto dopo è più pericoloso Strefezza che impegna Silvestri dalla distanza. Occasionissima giallorossa al nono: palla d’oro di Strefezza per Di Francesco, diagonale preciso ma Silvestri decisivo nella deviazione. Sul prosieguo della manovra giallorossa Gendrey mette in mezzo per Gonzalez che, solissimo, manda però al lato. Si vedono anche i friulani al dodicesimo con una bella azione che libera al tiro Beto, impreciso nella conclusione sbilenca e al lato. Al 23′ in contropiede la sblocca l’Udinese grazie a Beto che, lanciato in profondità, elude la marcatura di Pongracic ed in diagonale batte Bleve. Il Lecce prova a fare la partita ma i bianconeri hanno preso fiducia e cinque minuti dopo il vantaggio solo Bleve nega a Beto il raddoppio in pallonetto dopo essere ancora sfuggito a Pongracic. I giallorossi reagiscono e provano ad imbeccare in più occasioni Ceesay, che però non riesce a farsi trovare pronto.

Non va meglio l’inizio di ripresa per l’undici di Baroni, che al 51′ subisce il raddoppio frutto del colpo di testa vincente di Perez sugli sviluppi di un calcio di punizione. Anche in questo caso i tentativi di risposta Lecce sono affidati a Ceesay, che cinque giri di lancette dopo manda alto di testa il traversone di Pezzella. Al 65′ grande intervento di Bleve per opporsi Jajalo, mentre due minuti più tardi è bravo a dire di no a Ebosele. Continuano ad attaccare i locali e subito dopo è la parte alta della traversa a dire di no a Bijol. Minuto 70 ed Askildsen torna ad impensierire Silvestri, che blocca a terra la sua punizione. Ancora l’estremo friulano attento su Voelkerling, fermato al 79′ dopo un bel destro dal limite. Nel finale bellissimo gol annullato a Oudin e rasoterra a rientrare di Buta di poco fuori prima del triplice fischio che chiuda il match sul 2-0.

Prossimo appuntamento mercoledì nell’amichevole internazionale con i croati dell’NK Varazdin al Via del Mare.

IL TABELLINO

Udine, stadio “Dacia Arena”

venerdì 23 dicembre 2022, ore 15.30

Gara amichevole

UDINESE-LECCE 2-0

RETI: 23′ Beto, 51′ Perez

UDINESE (3-5-2): Silvestri (79’ Piana) – Becao (46’ Perez), Bijol, Ebosse (79’ Guessand) – Ehizibue (63’ Nuytinck), Lovric (70’ Pafundi), Walace (79’ Buta), Makengo (46’ Jajalo), Ebosele – Beto (79’ Semedo), Success (63’ Nestorovski). A disposizione: Padelli, Udogie, Samardzic, Russo, Castagnaviz. All. Sottil.

LECCE (4-3-3): Bleve (75’ Brancolini) – Gendrey (75’ Lemmens), Pongracic (38’ Baschirotto), Umtiti, Pezzella (75’ Gallo) – Blin (75’ Bjorkengren), Hjulmand (65’ Voelkerling), Gonzalez (65’ Askildsen) – Strefezza (65’ Oudin), Ceesay, Di Francesco (75’ Listkowski). A disposizione: Falcone, Cetin, Colombo, Corfitzen. All. Baroni.

ARBITRO: Minelli di Varese (Galetto-Miniutti).

NOTE: Ammoniti Pongracic, Bijol, Ebosele. Recupero: 1′ pt, 3′ st. Giallorossi in campo con il lutto al braccio per ricordare Antonio Lillo storico collaboratore del settore giovanile del Lecce scomparso nelle scorse ore.