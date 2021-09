LECCE – Baroni: “Giusto gioire, ma molti errori tecnici. Rodriguez? Quest’anno è importante, non uno dei tanti”

Bene per la vittoria, ma un passo indietro rispetto a Benevento. Marco Baroni parla dei cento minuti sofferti dal suo Lecce contro l’Alessandria e di Pablo Rodriguez che ha cambiato il corso delle cose.

“Ho detto ai ragazzi a fine partita che era giusto gioire. Siamo un gruppo giovane e ho lasciato fare. Mi è piaciuto il fatto che ci abbiamo creduto sino in fondo, c’era voglia di non lasciare punti e l’avversario si è trovato in vantaggio senza che avesse fatto molto per andarci. Dopo l’1-0 abbiamo commesso un errore, la squadra è andata in tensione e dopo l’1-2 la partita è andata in salita. Ci prendiamo questo risultato per come è arrivato. Chi è entrato ha fatto benissimo. Rispetto a Benevento ci sono stati molti errori tecnici, molti appoggi sbagliati, frutto della tensione, che hanno dato loro la possibilità di metterci pressione. La squadra è giovane e ha bisogno dei risultati, questa sarà una gara fondamentale. Il gol sono convinto che lo troveremo con facilità ma dobbiamo leggere meglio alcuni momenti della partita. Non si può rimettere in equilibrio una gara senza che l’avversario faccia granché. Dobbiamo alleggerirci, essere più sereni rischiando anche qualche giocata in più. Rodriguez? Ci abbiamo investito tutti su di lui. L’anno scorso era uno dei tanti, quest’anno è importante. Dopo le due giornate di squalifica, ha poi lasciato qualcosa in allenamento perché è giovane. Ci ho parlato ieri e ho ribadito la mia e la fiducia di tutti. Deve essere una risorsa importante e deve lavorare tanto per costruirsi il percorso che si merita, ha la qualità per farlo e non può essere solo un giocatore che spacca le partite quando entra. Se lo metterò dall’inizio? Non ho remore a farlo. In campo vanno i giocatori che ci aiutano a farci vincere e lui è uno di quelli. Il 4-4-2 finale? Abbiamo lavorato anche sul 4-2-3-1, l’importante è la posizione di Rodriguez quando gioca vicino all’attaccante. Deve avere una ricezine congeniale per attaccare la porta come sa fare. Ha dato vitalità all’intera squadra e siamo contenti, felicissimi”.

(foto: Marco Baroni, ph. Coribello-SalentoSport)