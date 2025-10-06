Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ph: Coribello/SalentoSport

LECCE – Arrivano le partite all’orario di pranzo (e c’è anche un rinvio): il programma dalla 13ª alla 22ª

LECCE NEWS SERIE A 7 minuti ago

Ufficializzato il programma di anticipi e posticipi di Serie A dalla 13esima alla 22esima giornata. Queste date e orari delle partite del Lecce.

Giornata 13: Lecce-Torino, domenica 30/11 ore 12.30;

Giornata 14: Cremonese-Lecce, domenica 07/12 ore 12.30;

Giornata 15: Lecce-Pisa, venerdì 12/12 ore 20.45;

Giornata 16: Inter-Lecce, mercoledì 14/01 h 20.45 (per impegni in Supercoppa Italiana dell’Inter);

Giornata 17: Lecce-Como, sabato 27/12 h 15;

Giornata 18: Juventus-Lecce, sabato 03/01 h 18;

Giornata 19: Lecce-Roma, martedì 06/01 h 18;

Giornata 20: Lecce-Parma, domenica 11/01 h 12.30;

Giornata 21: Milan-Lecce, domenica 18/01 h 20.45;

Giornata 22: Lecce-Lazio, sabato 24/01 h 20.45

Da segnalare la particolarità del doppio impegno consecutivo a San Siro, prima con l’Inter (14 gennaio), poi col Milan (18 gennaio), in soli quattro giorni.

