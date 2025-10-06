ph: Coribello/SalentoSport
LECCE – Arrivano le partite all’orario di pranzo (e c’è anche un rinvio): il programma dalla 13ª alla 22ª
Ufficializzato il programma di anticipi e posticipi di Serie A dalla 13esima alla 22esima giornata. Queste date e orari delle partite del Lecce.
Giornata 13: Lecce-Torino, domenica 30/11 ore 12.30;
Giornata 14: Cremonese-Lecce, domenica 07/12 ore 12.30;
Giornata 15: Lecce-Pisa, venerdì 12/12 ore 20.45;
Giornata 16: Inter-Lecce, mercoledì 14/01 h 20.45 (per impegni in Supercoppa Italiana dell’Inter);
Giornata 17: Lecce-Como, sabato 27/12 h 15;
Giornata 18: Juventus-Lecce, sabato 03/01 h 18;
Giornata 19: Lecce-Roma, martedì 06/01 h 18;
Giornata 20: Lecce-Parma, domenica 11/01 h 12.30;
Giornata 21: Milan-Lecce, domenica 18/01 h 20.45;
Giornata 22: Lecce-Lazio, sabato 24/01 h 20.45
Da segnalare la particolarità del doppio impegno consecutivo a San Siro, prima con l’Inter (14 gennaio), poi col Milan (18 gennaio), in soli quattro giorni.