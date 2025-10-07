TENNIS – Ct Maglie, esordio sfortunato: KO casalingo contro Pistoia

Esordio amaro in Serie A2 per il CT Maglie Mastroleo Auto, sconfitto in casa dai toscani del TC Pistoia Vannucci Piante. Il 5-1 finale non rende giustizia alla prestazione dei salentini, penalizzati dagli acciacchi di Silvio Mencaglia, costretto a cedere sia in singolare che in doppio dopo match combattuti. Quattro incontri su sei si sono decisi al super tie-break, segno dell’equilibrio in campo.

Buone indicazioni per il tecnico Michele Pasca e lo staff arrivano da Giorgio Ricca, autore di una prova solida, e dal giovane Dennis Spircu, all’esordio assoluto in A2, che ha mostrato coraggio e buone qualità. Tra i protagonisti anche il nuovo tesserato spagnolo Max Alcala Gurri (ATP 419), battuto di misura da Rossi dopo un duello di alto livello.

Nei singolari, l’unico successo magliese è arrivato da Ricca (6-1 6-3 su Gribaldo), mentre nei doppi, nonostante buone trame, la fortuna ha sorriso ai toscani che si sono imposti in entrambi i match al super tie-break.

Domenica prossima il CT Maglie sarà impegnato in trasferta contro l’AMP Pavia. Intanto il circolo ha promosso l’enogastronomia locale con uno stand dedicato ai sapori pugliesi, in linea con il progetto regionale #WeAreInPuglia, che punta a unire sport e valorizzazione del territorio.