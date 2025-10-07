VOLLEY A2/f – Melendugno, esordio col botto: successo pesante a Concorezzo

Esordio vincente per la Narconon Volley Melendugno, che inaugura nel migliore dei modi il campionato di Serie A2 Tigotà, imponendosi in trasferta per 3-1 (23-25, 25-19, 15-25, 19-25) contro una combattiva Concorezzo. Una prestazione di carattere e maturità per la formazione salentina, che conquista i primi tre punti stagionali e si presenta con autorevolezza nel panorama nazionale.

Il primo set, equilibrato fino agli scambi finali, ha premiato la solidità e la lucidità del Melendugno, capace di imporsi 25-23 nonostante la pressione avversaria. Le lombarde hanno poi reagito nel secondo parziale, spingendo con maggiore continuità al servizio e in attacco, trovando il pareggio sul 25-19.

Dal terzo set in poi, la squadra di coach Giunta ha però cambiato marcia: grazie a scelte tattiche mirate e a un’ottima gestione dei cambi, le salentine hanno dominato la fase centrale del match. Il 25-15 del terzo parziale ha mostrato il volto migliore della Narconon, efficace al servizio, precisa in ricezione e implacabile a muro.

Nel quarto set, equilibrio fino al 18-18, poi il Melendugno ha piazzato l’allungo decisivo con una serie di battute incisive e difese spettacolari che hanno spianato la strada al 25-19 finale.

Una vittoria che regala entusiasmo e fiducia all’ambiente melendugnese, pronto a vivere una stagione ambiziosa. La squadra ha mostrato solidità di gruppo, concentrazione nei momenti chiave e una notevole compattezza difensiva, elementi che fanno ben sperare in vista dei prossimi impegni. Prossimo impegno, ancora in trasferta, a Casalmaggiore, sabato 11.

IL TABELLINO

CONCOREZZO-MELENDUGNO 1-3

(23-25, 25-19, 15-5, 19-25)

CONCOREZZO: Da Pos, Veneziano 11, Bianchi ne, Rodic 4, Bucciarelli 13, Ghezzi ne, Bernasconi 8, Stival 10, Purashaj 2, Trevisan 2, Rocca (L), Bizzotto ne, Brambilla (L) ne. All. Reali.

MELENDUGNO: Colombino 9, Bassi 6, Avenia 6, Sturniolo, Morandini (L), Gianfico ne, Joly 7, Bulaic 16, Perfetto 7, Roserba (L) ne, Maruotti ne, Babatunde 9, Riparbelli 12. All. Giunta.

Arbitri: Pescatore-Ancona.