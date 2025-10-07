BASKET C/m – CCC Lsb Lecce, esordio amaro contro l’Assi Brindisi

Esordio amaro per la Cce Lsb Lecce, sconfitta 86-80 dall’Assi Brindisi nella prima giornata del campionato interregionale di Serie C 2025/26. Al Pala Melfi, a porte chiuse, i padroni di casa hanno capitalizzato meglio le occasioni, trascinati dalla coppia Datuowei-Maffei, autori rispettivamente di 23 e 22 punti. Per i leccesi, buone indicazioni nonostante il ko: il nuovo play Tyrtyshnik ha brillato con 24 punti, risultando il miglior marcatore della gara. Positive anche le prove di Guido e Zalalis, che insieme hanno messo a referto 32 punti.

La partita è stata equilibrata e combattuta: dopo un primo quarto favorevole al Lecce (+6), Brindisi ha reagito nel secondo periodo, ma i ragazzi di Michelutti sono riusciti a chiudere avanti all’intervallo (44-49). Nella ripresa, però, la maggiore continuità offensiva dei brindisini ha ribaltato il punteggio, con il terzo quarto chiuso sul +1 locale.

Nel finale la Lsb ha perso lucidità in attacco, consentendo all’Assi di allungare e conquistare i primi due punti stagionali. «Dobbiamo imparare a mantenere alta la concentrazione per 40 minuti», ha dichiarato coach Michelutti, che guarda già al prossimo impegno casalingo di sabato contro Molfetta al “San Giuseppe da Copertino”.