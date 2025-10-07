VOLLEY – La pallavolo salentina piange la prematura scomparsa di Piera Negro

La pallavolo salentina piange la scomparsa di Piera Negro, 46 anni, educatrice e allenatrice della Pallavolo Azzurra Alessano. La donna lascia il marito Daniele e i figli Francesco e Gabriele.

Il ricordo della Fipav Lecce nelle parole del presidente Pierandrea Piccinni: «Ho avuto modo di apprezzare Piera come atleta, educatrice, allenatrice e come donna. Sempre dedita alla famiglia, innamorata dei figli Francesco e Gabriele e del marito Daniele. Una vita di passione per lo sport e per i valori da esso veicolati, che Piera incarnava appieno e che ora ha affidato ai suoi piccoli».

I funerali di Piera Negro si svolgeranno domani pomeriggio, 8 ottobre, dalle ore 16.30, nella chiesa matrice di Alessano.

Alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze