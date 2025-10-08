foto: F. Panico
VOLLEY – Antipasto di campionato tra Aurispa Alessano-Tricase e Galatone al 19° Memorial “F. Panico”
Arriva l’appuntamento ormai consolidato col Memorial “Fernando Panico”, in programma sabato 11 a Galatina. Si affronteranno nella palestra comunale di via Montinari le due rappresentanti salentine di A3 maschile, Aurispa Alessano-Tricase e Green Volley Galatone. L’amichevole comincerà alle 18.30; alle 17, breve cerimonia di apertura della manifestazione organizzata SBV Volley Galatina.
Sarà il diciannovesimo Memorial dedicato alla figura di Fernando Panico, compianto tecnico del volley salentino, con l’organizzazione del Comitato promotore, presieduto dal fratello Corrado, unitamente al gruppo “I ragazzi di Fernando”, alla SBV Galatina e condiviso dall’Amministrazione comunale cittadina. L’incontro sicuramente potrà offrire una scala di valori tra le due compagini salentine, alla vigilia dell’esordio in campionato previsto per il prossimo 26 ottobre.