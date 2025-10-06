LECCE – Partiti i nazionali, da mercoledì si lavora a rosa ridotta. Perez ko col Cile

Al via la finestra per gli impegni internazionali. Mister Eusebio Di Francesco ha concesso alcuni giorni di riposo alla squadra dopo la vittoria di Parma di sabato pomeriggio. Ci si ritroverà a Martignano mercoledì mattina coi sopravvissuti dalle convocazioni nazionali.

Sono andati via Lameck Banda (Zambia), Ylber Ramadani e Medon Berisha (Albania), Thorir Helgason (Islanda), Lassana Coulibaly (Mali), Kialonda Gaspar (Angola), Francesco Camarda (Italia U21), Tiago Gabriel (Portogallo U21) e Niko Kovac (Bosnia U21).

I primi a scendere in campo saranno Banda, Coulibaly e Gaspar, mercoledì prossimo.

Dalla Primavera e dalle altre giovanili giallorosse sono stati convocati Jason Vescan–Kodor (Romania U20), Hjalte Laerke (Danimarca U19), Nemanja Milojevic (Slovenia U19), Luca Dalla Costa (Belgio U19), Plamen Penev e Maxsim Minkov (Bulgaria U19).

Di Francesco, alla ripresa, potrà dunque lavorare con i portieri Falcone, Samooja e Fruchtl; i difensori Ndaba, Veiga, Kouassi, Gallo e Siebert (non Perez che si è infortunato ai Mondiali Under 20 con la sua nazionale cilena; sarà valutato nei prossimi giorni ma sembra un infortunio di una certa importanza); i centrocampisti Gorter, Marchwinski, eventualmente Pierret, Kaba e Sala; gli attaccanti Morente, Stulic, N’Dri, Sottil e Pierotti.