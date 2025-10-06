PROMOZIONE – Cinquina Squinzano, un quartetto all’inseguimento dei bianconeri: i tabellini della 5ª

Lo Squinzano chiude al comando della classifica la quinta giornata del girone B di Promozione dopo averne rifilati cinque a domicilio al Ginosa (tripletta Pignataro). Tengono il passo le inseguitrici: il Mesagne (4-1 al Carovigno, quarta vittoria di fila), il Taviano (4-0 al Trepuzzi, terza vittoria consecutiva), il Manduria (3-0 al Copertino) e il Leverano (2-0 al Terre di Acaya e Roca, quarto successo in fila). In coda, primo successo del Matino, 1-0 sul Putignano al terzo ko di fila. Stentano anche Bagnolo, Trepuzzi e Carovigno, primo punto dell’Arboris Belli.

I tabellini:

GINOSA-SQUINZANO 0-5

RETI: 9′ st, 29′ st e 36′ st Pignataro, 11′ st Ancora, 27′ st Poleti

GINOSA: Laghezza, Cimmarusti, Lavazza (42′ st Galetta), Verdano, Carlucci (26′ st Fede), Ventura, Telesca (16′ st Ituka), Faccini, Molina, Panzarea, Villani. All. Delle Foglie.

SQUINZANO: Partal, Nobile, Fruci (31′ st Nuzzo), Tarantino, Greco (33′ st Zecca), Nuzzo, Brue, Gueye (45′ st Dell’Anna), Poleti, Ancora (36′ st Libertini), Pignataro. All. Politi.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

—

MANDURIA-COPERTINO 3-0

RETI: 40′ pt rig. Diaz, 46′ pt Siverio Perez, 27′ st Romano

MANDURIA: Di Serio, De MItri, Stranieri, Blanco, Donno, Romano (29′ st Barbieri), Sernia, Abatematteo (34′ st Giaracuni), Siverio Perez, Cecchin (25′ st Palumbo), Diaz Verde (7′ st Ndiaye). All. Delli Santi.

COPERTINO: Margiotta, Sperti, Della Bona, Bruno (32′ st De Paolis), Stella, Perrone, Ciccarese, Mazzotta, Nestola, Frisenda (7′ st Prete), Mariano. All. De Benedictis.

ARBITRO: D’Ambrosio di Brindisi.

—

LEVERANO-TERRE DI ACAYA E ROCA 2-0

RETI: 24′ st Magoia, 43′ st Pasculli rig.

LEVERANO: Conte, Suppressa, Giannotti, Vaschetto, De Pascalis D., Pasculli, Sanyang, Di Romana, Magoia, Laena, De Pascalis C. All. Patruno.

TERRE DI AeR: Montagnolo, De Nigris (33′ st Diaz), Porpora, Garcia, Almeyra (21′ pt Diop), Plevi, Raffin, Bolognese, Lo Basso (21′ st Espindola), Del Bue, Falco. All. Colagiorgio.

ARBITRO: D’Erario di Bari.

—

MESAGNE-CAROVIGNO 4-1

RETI: 14′ pt Ndom (M), 44′ pt Manta Ale. (M), 5′ st Manta And. (M), 10′ st Lanzillotti (C), 46′ st Taveri (M)

MESAGNE: Colapietro, Gningue M., Ndiaye A., Diop, D’Amanzo (40′ st Oudraogo), Ndom, Gningue L., Ndiaye B., De Carlo (22′ st Di Giulio), Manta Ale. (11′ st Pinto), Manta And. (11′ st Taveri). All. Funaro.

CAROVIGNO: Lamarina, Barbaro (1′ st Di Leo), Perrone, Pichierri, Lanzillotti, Perrone, Dippolito, Leobilla, Turco (20′ st Kaba), Greco (31′ st Dos Santos), Diwouta (31′ st Turco). All. Franco.

ARBITRO: Spluga di Brindisi.

—

OSTUNI-BAGNOLO 3-1

RETI: 4′ st Sowe (O), 8′ st Semeraro (O), 29′ st Balanda (O), 37′ st Angelini (B)

OSTUNI: Cocozza, Fernandez, Natola, Narducci (15′ st De Pasquale), Gomez, Semeraro, Balanda, Lettieri (23′ st Convertino), Sowe (23′ st De Martino), Thiam (30′ st Frumento), Bari (30′ st Coronese). All. Bruni.

BAGNOLO: Centonze, De Giorgi, Mariano (15′ st Alessandrì), campa, Angelini, Rollo, De Luca (25′ st De Vito), Politi (25′ st Lanciano), Chiri, Villani (15′ st Afrune), Diop. All. Cimarelli.

ARBITRO: Albano di Taranto.

—

SAVA-TRICASE 0-0

SAVA: Pizzaleo, Fornaro, Spataro (27′ st Mirizzi), Richella, Fabiano, Chiochia, Napolitano, Amatulli (30′ st Lippo), Kpama, Vapore, Gatto. All. Malacari.

TRICASE: Ferraris, Puzzovio, Manolo (1′ st Coulibaly), Caracciolo, Zanazzi, Cavaliere, Caputo, Palumbo (41′ pt Desiderato), Amico (12′ st Torsello), De Giorgi (5′ st Zaldua), Graziano. All. Branà.

ARBITRO: Carolini di Bari.

—

TAVIANO-TREPUZZI 4-0

RETI: 33′ pt Verri, 31′ st e 47′ st Gennari, 33′ st Caragnulo

TAVIANO: Palma, Schirosi (12′ st Levanto), Caragnulo, Savino (9′ st Coppola), Dorini, Aranda, Giannuzzi, Carrozza, Iurato (12′ st Gennari), Manisi (21′ pt Verri), Negro (24′ st Portaccio). All. Marino.

TREPUZZI: Marchionna, Renna, Zang Owona (19′ st Toraldo), Balde, Brindisino, Kroba, De Aguiar, Scardia (26′ st Iaia), Agui, D’Adamo (37′ st Greco), Lorenzo. All. Miglietta.

ARBITRO: Simone di Molfetta.

—

V. MATINO-PUTIGNANO 1-0

RETI: 10′ st Maniglio

V. MATINO: Bruno, Manca, Rutigliano, De Vito (20′ st De Luca), De Lorenzis, Monteleone, Pinto, Spedicato, Maniglio (20′ st Marzo), Garcia (28′ st Ciriolo), De Luca. All. Pedone.

PUTIGNANO: Laterza, Eramo (25′ st Di Cosola), Brescia, Casulli, Intini, Amendolaggine (25′ st Sportelli), Calio (20′ st D’Alena), Taddeo (15′ st Vicenti), Colucci, Novelli, Fornaro. All. Messina.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

—

ARBORIS BELLI-V. LOCOROTONDO 1-1

RETI: 15′ st Mastronardi (L), 47′ st Raia (A)

ARBORIS BELLI: Schina, Terrafino, Amodio, Manfredi, Avella (26′ st Taldone), Urrutia, Turnone (11′ st Di Lonardo), Raia, Longo D., Longo L., Moretti. All. Calicchio.

V. LOCOROTONDO: Di Gennaro, Pamisano (42′ st Keita), Laguardia, Lacirignola, Prete, Palazzo, Natale J., Savoia, Natale R. (19′ st Neglia), Mastronardi (43′ st Romanazzi), Quazzico (29′ st Pentassuglia). All. Calabretto.

ARBITRO: Reale di Lecce.