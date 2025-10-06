ECCELLENZA – La giornata dei pareggi, sorridono solo Galatina, Canosa e Bitonto: i tabellini

Giornata dei pareggi la settima di Eccellenza pugliese. Ben cinque gli 0-0, un 1-1 e un 3-3 che, sostanzialmente, lasciano la classifica immutata, a partire dalla leadership che rimane del Taranto mentre il Bisceglie si fa raggiungere al secondo posto dal Canosa, vittoriosa insieme al Galatina e al Bitonto. Foggia Incedit, Spinazzola e Taurisano sono le uniche squadre ancora a caccia della prima vittoria.

I tabellini:

BISCEGLIE-BRINDISI 0-0

BISCEGLIE: Baietti, Ciurlo, Taccogna, Martinez (13′ st Castro), Lopez (36′ st traore), Lavopa (40′ st Visani), Amoroso (13′ st Sene), Martino, Di Fulvio, Graziano, Cifarelli (36′ st Mbodji). All. Di Meo.

BRINDISI: Staopoi, arrera, Lanzolla, Lobosco, Benvenga, Scoppa (36′ st Langone), Bernaola, Gori, Carpineti, Burzio (17′ st Scaringella), Saraniti (25′ st Ferrari). All. Ciullo.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

—

FOGGIA INCEDIT-GALLIPOLI 1-1

RETI: 19′ st Vidal (F), 39′ st Siclari (F)

FOGGIA INCEDIT: Sciretta, Rubino, Senatore, Corvino, Forziati, Ferrucci (25′ st Abbatangelo), Rignanese (25′ sgt Saracino), Cortopasso (10′ st Zichella), Cardellino, Joof (10′ st Virgilio), Siclari. All. La Salandra.

GALLIPOLI: Recchia, Marzio, Sansò (30′ st Minnella), Cardinale, Vidal, Bonoha, Denkowski (22′ st Camacho), Beitia, Godoy, Gonzalez, Sanchez (22′ st Magalhaes). All. Salvadore.

ARBITRO: Torre di Barletta.

—

UGENTO-BITONTO 0-2

RETI: 47′ pt D’Alba, 8′ st Pelosi

UGENTO: Trezza, Marchionna, Boglic, Albin Gomez, Macias, Grillo, Carrozzo J. (28′ st Schito), Regner, Catania (1′ st Carrozzo G.), Rivadero (28′ st Martinez), Pettorossi (16′ st Urbano). All. Di Michele.

BITONTO: Cozzella (24′ pt Scioscia), Catalano, Marchitelli, Palazzo (24′ st De Michele), Delgado, D’Alba, Cariello (2′ st Mazzilli), Milella, Pelosi (34′ st Gagliardi), Chacon (42′ st Cutrone), Napoli. All. Giangaspero (Zinfollino squalificato).

ARBITRO: Cavalleri di Treviglio.

(US Ugento Calcio) – Scivolone sotto la pioggia per l’Ugento. L’undici salentino lascia strada a un cinico Bitonto, 0-2 il finale, e incappa nella prima sconfitta casalinga della stagione in campionato. Il match nasce sotto una cattiva stella per i padroni di casa che, pronti via, pagano pegno alla sfortuna dopo 25’’. Cross dalla destra di Rivadero, il portiere bitontino smanaccia alla meno peggio: sulla palla si avventa Jason Carrozzo che si coordina e calcia, il pallone sbatta clamorosamente sulla traversa. Spinge la formazione di mister Di Michele, al 18’Catania si fa vedere sull’assistenza dalla sinistra di Boglic, anticipa il diretto avversario ma non trova la porta. Al 22’problema fisico per Cozzella, estremo difensore del Bitonto, che è costretto a lasciare il campo per un malore. Interviene il 118. Minuto 29. Rivadero conquista palla a destra, servizio per Albin Gomez che calcia alto sulla traversa. Il Bitonto si fa vedere in ripartenza, Palazzo non impensierisce Trezza. Calcio d’angolo per l’Ugento al 41’, capitan Grillo trova il pallone ma non lo specchio della porta. I neroverdi baresi sbloccano il risultato in pieno recupero. Contatto sulla fascia destra d’attacco ospite, il guardialinee segnala un fallo della difesa apparso ai più inesistente. Vane le proteste ugentine. Sul pallone va Palazzo che pesca D’Alba sottomisura, colpo di testa e vantaggio ospite. L’Ugento cerca di reagire in apertura di ripresa, Regner imbecca Rivadero, tiro dal limite e sfera oltre il montante. All’8’, arriva la doccia gelata per Macias e soci. Erroraccio in disimpegno di Trezza, pallone consegnato agli avanti avversari, a finalizzare arriva Pelosi. I locali cercano di rialzare la testa, la terna arbitrale si fa notare per altre decisioni controverse e contestate da parte ugentina, e con il passare dei minuti la foga della formazione leccese viene meno e si schianta contro l’ordinata difesa del Bitonto che cerca di pungere in contropiede senza successo. In area ospite qualche mischia e nulla più sino al triplice fischio di chiusura del direttore di gara, delusione e musi lunghi per Emma Martinez e soci. L’Ugento resta a quota nove punti in classifica, domenica prossima trasferta difficile in casa della corazzata Taranto.

—

A. TOMA MAGLIE-VIRTUS MOLA 0-0

A. TOMA MAGLIE: Catelli, Tecci (30′ st Guevara), Ongania, Galvez, Giannuzzi (19′ st Bellanova), Mutisi, Legari, Alfarano, Diaz (37′ st Castellaneta), Oltremarini (14′ st Santomasi), Fernandez. All. Giuliatto.

VIRTUS MOLA: Colonna, Loporchio (16′ st De Giosa), Radicchio, Daniele, Natuzzi, Amoruso (50′ st Kola), Pignataro, Tarantino, Capobianco, Caradonna (38′ st Marzulli), Quarta (25′ st Mosquera). All. Caricola.

ARBITRO: Tomei di Sapri.

—

GALATINA-POLIMNIA 2-0

RETI: 3′ st Karim, 18′ st Arnesano

GALATINA: Caroppo, vergara, Vigliotti (25′ st Candido), Arnesano, Signore, Mengoli, Miglietta (1′ st Dell’Anna), Karim (39′ st Castrì), Macrì (41′ st Trofo), Valentini, Martano (41′ st Ria). All. Longo.

POLIMNIA: De Giosa, Panebianco, Buonamico (36′ st Buonsante), Nacci, Divittorio, Zaccaria (19′ st Romano), Avantaggiati (28′ st Morleo), Rasciulo, Serafino, Mercurio (31′ st Nandez), Ingredda. All. Anaclerio.

ARBITRO: Vigilante di Taranto

—

S. MASSAFRA-TAURISANO 0-0

S. MASSAFRA: Lacirignola, Martino, Secondo, D’Arcante, Pinto F., Ligorio (34′ pt Mazzarano), Maiorino (17′ st Canitano), Iaia, Sosa (33′ st Buzzi), Dell’Atti (9′ st Nazzaretto), Morisco (21′ st Caserta). All. D’Alena.

TAURISANO: Negro, Polo, Romano, Solidoro, Cabrera, De Vasconcelos, D’Ettorre, Maiolo, Gassama (12′ st Andrade), Titarelli (48′ st Lezzi), Caruso (47′ st Ferraiuolo). All Oliva.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

—

BRILLA CAMPI-TARANTO 0-0

BRILLA CAMPI: Alonso, Giglio (26′ st Carrozzo), Caravaglio, Layus, De Luca, Flordelmundo (37′ st Olibardi), Milessi, Calà, De Gaetani, Cavaliere, Marti. All. Calabuig.

TARANTO: De Simone, Hadziosmanovic, Delvino, Brunetti, Derosa, Marino (345′ st Malltezi), Di Paolantonio, Monetti, Russo (25′ st Dammacco), Souare (25′ st Calabria), Imoh (33′ st Vukoja). All. Danucci.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

—

CANOSA-N. SPINAZZOLA 4-1

RETI: 13′ pt Ousfar (S), 14′ pt Lanzone (C), 22′ pt Lacassia (C), 38′ pt Di Piazza (C), 45′ st Aguilera (C)

CANOSA: Tarolli, Lavoratti (46′ st Catalano), De Gol, Murilo Gomes, Lacassia, Solano, Iagulli, Lanzone (10′ st Cafagna), Jimenez (15′ st Aguilera), Di Piazza (37′ st Montinaro), Strambelli (29′ st Barrasso). All. Modesto.

SPINAZZOLA: Liso, Zingaro (12′ st D’Onofrio), Bonanno, Colonna, Losappio, Ripanto, Silvestri, Cucumazzo (23′ st Dibari), Ferrero (31′ st Di Palma), Ousfar, Carlucci (12′ st Gabriele). All. Di Domenico.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

—

ACQUAVIVA-UC BISCEGLIE 0-0

ACQUAVIVA: Bozzi, Colaci, Taal (31′ pt Pucinelli), Patronelli (19′ st Pesce), Carucci, Fucci, Ferrante, Scialpi, Guglielmi (25′ st Garcia), Girardi, Fernandez (30′ st Angelini). All. Solidoro.

UC BISCEGLIE: Lullo, Cappellari, Bufi, Bocchino, Farinola, Conteh (37′ st Morra), Diomande, D’Elia (4′ st Soldani), Ramos, Saani (45′ st Ngom), Zinetti (30′ st Loseto). All. Rumma.

ARBITRO: Celi di Bari.

–

NOVOLI-RACALE 3-3

RETI: 5′ pt, 30′ pt e 50′ st Barbero (R), 7′ pt e 7′ st Ferreira Larrosa (N), 10′ st Mancarella (N)

NOVOLI: Suma, Sorino, Leone, Maccarrone, Lobjanidze, Toral, Ferreira, Giacomazzi (27′ st Valzano), Duque (43′ st Milanese), De Blasi (38′ st Quarta), Mancarella. All. Luperto.

RACALE: Colazo, Thiam, De Vito, Pirretti, Galan, Pennetta (5′ st Sarmiento), De Donno (16′ st Massimi), Perez (38′ st Corvaglia), Carrino (23′ st Arias), Barbero, Ria Nzuzi (16′ st Abatelillo). All. Sportillo.

ARBITRO: Pepe di Lecce.

NOTE: Espulsi Mancarella, Lobjanidze (N), Barbero, Sportillo (R).