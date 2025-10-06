FASANO-NARDÒ – Il potenziale colpaccio granata in casa della capolista sfuma al sesto di recupero

Le speranze di vittoria del Nardò sul campo della capolista sfumano al sesto minuto di recupero. Uno a uno al “Curlo” di Fasano al termine di una sfida intensa e combattuta, giocata su ritmi alti e con continui capovolgimenti di fronte. Il Nardò può recriminare per l’occasione sfumata: il successo era a un passo, ma il colpo di testa di Garcia Tena al 96’ ha infranto i sogni granata, regalando ai biancazzurri un punto prezioso.

Il Nardò esce dal “Vito Curlo” a testa alta, dopo una prestazione autorevole e ordinata. Gli uomini di De Sanzo hanno mostrato compattezza, lucidità tattica e buone trame di gioco, sfiorando un colpaccio che avrebbe avuto un sapore dolcissimo. Solo un calo di attenzione nel finale ha negato una vittoria meritata, ma il segnale lanciato è forte: con questo spirito, i risultati arriveranno presto.

La cronaca racconta di un Nardò subito propositivo: al 4’ Garnica impegna Piras, poi Margiotta e Barranco sfiorano il bersaglio. Il Fasano risponde con Pinto, che al 42’ colpisce il palo. Nella ripresa, al 16’, gli ospiti passano: Addae di testa serve Garnica, che insacca da distanza ravvicinata. Il Fasano reagisce con Lagzir e Garcia Tena, ma Galli è super. Il Nardò spreca il raddoppio con Margiotta, poi nel recupero arriva la beffa: punizione di Loiodice, mischia in area e colpo di testa vincente di Garcia Tena che fa esplodere lo stadio.

Un punto d’oro per il Fasano che conserva l’imbattibilità e resta in vetta ma ora la prima posizione è in condominio col Martina. Il Toro si porta a cinque punti ma è ancora in piena zona rossa. Domenica: Nardò-Afragolese e Virtus Francavilla-Fasano.

IL TABELLINO

Fasano, stadio “Vito Curlo”

domenica 05.10.2025, ore 15

Serie D/H 2025/26, giornata 6

FASANO-NARDÒ 1-1

RETI: 16′ st Garnica (N), 51′ st Garcia Tena (F)

FASANO: Piras, Vecchione, Tangorre (33′ st Ibra Bayo), Barranco (26′ st Penza), Loiodice, Riga, Cusumano (12′ st Garcia Tena), Salzano, Pinto, Mauriello, Lagzir (20′ st Stauciuc). All. Agnelli.

NARDÒ: Galli, Fornasier, Trinchera, Garnica (35′ st Calderoni), Sall, Risolo (26′ st De Luca), Gigliotti, Minerva, Elia (26′ st Tursi), Margiotta (32′ st D’Anna), Addae. All. De Sanzo.

ARBITRO: Melloni di Modena.

