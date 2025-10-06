CASARANO – Schiantata la Casertana a domicilio, Di Bari: “Gli avversari cominciano a temerci”

Il Casarano non si ferma più. I rossoazzurri espugnano con autorità il “Pinto” di Caserta superando la Casertana dell’ex Lecce Primavera, Federico Coppitelli, per 3-0 e continuano la loro scalata nelle zone alte della classifica. Quella di Di Bari non è più una sorpresa, ma una realtà solida e spettacolare: sesto risultato utile consecutivo, miglior attacco del girone e una qualità di gioco che ormai non stupisce più.

Il tecnico salentino si affida al consueto 3-4-2-1 con Malcore riferimento offensivo, supportato da Chiricò e Millico. In mezzo al campo Logoluso e D’Alena dettano i tempi, mentre sulle corsie spingono Cajazzo e Gyamfi. La Casertana risponde con un 4-3-3 vivace, ma la serata prende presto una piega favorevole ai salentini.

La prima frazione è equilibrata e giocata a ritmi alti. La Casertana sfiora il vantaggio al 19’: punizione di Pezzella, testa di Bacchetti e Kallon che, da due passi, colpisce il palo. Il Casarano risponde con un’iniziativa di Malcore su assist di Chiricò, ma la conclusione termina fuori. Nel finale, proteste rossoazzurre per un contatto in area tra Proia e Celiento, ma il direttore di gara, dopo controllo VAR, lascia correre.

Nella ripresa, l’episodio che cambia la partita: all’11’ Proia interviene duramente su Gyamfi e, dopo revisione al VAR, viene espulso. Con l’uomo in più, il Casarano alza il ritmo e colpisce. Al 15’ Millico parte in contropiede bruciante e serve Cajazzo, che davanti a De Lucia non sbaglia: 0-1. La Casertana accusa il colpo, e i salentini dilagano. Al 30’ arriva il raddoppio: Gyamfi sfonda sulla sinistra, Chiricò prova la conclusione, la palla viene rimpallata e torna proprio al terzino ghanese che infila lo 0-2. Padroni di casa in ginocchio, Casarano in totale controllo. Al 36’ il tris firmato da Malcore: splendido assist di Chiricò e tocco morbido dell’attaccante che scavalca De Lucia per lo 0-3 definitivo. Nel recupero Ferrara spreca il possibile poker, ma la festa rossoazzurra è ormai completa. Una vittoria pesante e prestigiosa, arrivata su un campo difficile contro una Casertana imbattuta in casa da febbraio.

Soddisfatto a fine gara mister Vito Di Bari: «Abbiamo sofferto nel primo tempo, ma siamo stati bravi a non andare sotto. Gli episodi cambiano le partite e noi li abbiamo saputi sfruttare. L’espulsione è stata la svolta, ma mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra: compatta, matura e spietata. Questa è la sesta gara utile su otto, stiamo dando continuità».

Sul momento magico della squadra: «Il gruppo sta crescendo, c’è entusiasmo e si sta creando qualcosa di bello. Non guardiamo la classifica, ma pensiamo a migliorare. È un piacere vedere che gli avversari iniziano a temerci». (Nuovo Quotidiano di Puglia)

Il Casarano vola, convince e incanta: terzo posto in classifica, a quattro punti dalla capolista Salernitana e con la sensazione di essere la squadra più in forma del momento. Domenica prossima, ore 14.30, al “Capozza” sarà di scena il Cerignola.

—

IL TABELLINO

Caserta, stadio “A. Pinto”

domenica 05.10.2025, ore 14.30

Serie C/C 2025/26, giornata 8

CASERTANA-CASARANO 0-3

RETI: 16′ st Cajazzo, 28′ st Gyamfi, 36′ st Malcore

CASERTANA (4-3-3): De Lucia; Oukhadda, Bacchetti, Rocchi, Liotti (1′ st Falasca); Toscano (33′ st Leone), Pezzella (20′ st Vano), Proia; Kallon, Casarotto (13′ st Llano), Bentivegna (33′ st Galetta). All. Coppitelli.

CASARANO (3-4-2-1): Chiorra; Lulic, Celiento, Gega; Cajazzo (32′ st Cerbone), Logoluso, D’Alena (32′ st Maiello), Gyamfi (38′ st Guastamacchia); Chiricò, Millico (32′ st Ferrara); Malcore (38′ st Perez). All. Di Bari.

ARBITRO: Gavini di Aprilia.

NOTE: espulso Proia (CE) al 11′ st.

