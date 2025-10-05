LIVE! ECCELLENZA – Risultati 7ª giornata, classifica e prossimo turno
LIVE! ECCELLENZA – Risultati 7ª giornata, classifica e prossimo turno
— RICARICARE LA PAGINA PER GLI AGGIORNAMENTI —
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 8
(12.10.2025 h 15.30)
Atl. Racale-S. Massafra
Bitonto-Galatina
Brindisi-Canosa
Gallipoli-Bisceglie
N. Spinazzola-Atl. Acquaviva
Polimnia-Novoli
Taranto-Ugento
Taurisano-Foggia Inc.
UC Bisceglie-Maglie
Virtus Mola-Brilla Campi
NOTE: da recuperare Novoli-Foggia Incedit (data da destinarsi)
(in collaborazione con calciowebpuglia.it)