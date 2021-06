LECCE – Arriva un weekend importantissimo per conoscere programmi e obiettivi per il 2021-22

Tra domani e domenica saranno più chiari gli orizzonti in casa Lecce per la prossima stagione.

Innanzitutto, domani la società, insieme all’azionista di maggioranza Renè De Picciotto, renderà pubblici i programmi per il campionato che è alle porte. Saranno più chiari, quindi, gli obiettivi e le strategie che, il direttore dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, seguirà per rinforzare la rosa e per puntellarla là dove serve, anche e soprattutto dopo aver ascoltato i desiderata del nuovo allenatore, Marco Baroni.

L’ex tecnico della Reggina sarà presentato alla stampa e ai tifosi nella giornata di domenica. Saranno due giorni importanti che disegneranno, a grandi linee, il perimetro entro cui la società agirà in sede di mercato e quali obiettivi intende perseguire. Non è un mistero che, il club di via Costadura, già dalla scorsa stagione con Eugenio Corini, avesse intrapreso un percorso che puntava alla promozione in massima serie nel giro di un triennio. Il 2020-21 è andato come è andato: si è sprecata, a tutti gli effetti, una grossa occasione per anticipare i tempi (QUI il programma delle conferenze stampa di sabato e domenica).

Nomi di mercato se ne fanno tanti, ma potrebbero anche lasciare il tempo che trovano, dato che il dt Corvino attende ancora di sapere con quale budget dovrà operare. Sulla permanenza, o meno, di alcuni dei pezzi grossi della scorsa rosa, ovviamente, sarà decisiva la voce di Baroni che valuterà il materiale tecnico a sua disposizione e farà delle scelte.

