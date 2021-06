VIRTUS FRANCAVILLA – Presentato il progetto di restyling del “Giovanni Paolo II”: ecco cosa prevede

Uno stadio rinnovato, efficiente e consono ad ospitare partite di calcio professionistico. Sarà questa la strada che imboccherà lo stadio “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana, progetto che è stato illustrato ieri in una conferenza stampa a cui hanno partecipato la Virtus Francavilla (col presidente Antonio Magrì e il responsabile tecnico Cataldo Memmola), il sindaco della cittadina, Antonello Denuzzo e il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.

Il club biancazzurro, nell’agosto 2020, ha sottoscritto col Comune la gestione per 15 anni e, in adempimento a quanto contrattualmente stabilito, metterà sul piatto circa 1.350.000 euro per interventi migliorativi. Questi, in sintesi, i lavori previsti:

1. Aumento della capienza dagli attuali 2.000 a 3.360 posti a sedere con la realizzazione di una gradinata scoperta con struttura metallica sul lato Sud del campo di gioco; tale struttura sarà realizzata adottando i principi normativi finalizzati all’obiettivo di avere uno “stadio senza barriere”, attraverso un forte senso societario nel voler porre in essere idonee politiche per la sensibilizzazione al rispetto e alla sicurezza messe in campo dal comportamento della locale tifoseria.

2. Realizzazione della copertura dell’esistente tribuna scoperta mediante struttura metallica da eseguirsi in aderenza all’esistente tribuna e in ampliamento della stessa. La stessa, poi, subirà una rimodulazione dei posti a sedere per poter ricavare i posti a sedere per le autorità, per la squadra ospite e i dirigenti della squadra locale; prevista inoltre la chiusura dell’area sotto spalti per ottenere vani palestra e vani deposito.

3. Sostituzione dell’esistente copertura della tribuna laterale Vip con altra struttura metallica per la realizzazione della nuova copertura a sbalzo con struttura modulare in acciaio, intervento per migliorare notevolmente la visibilità del campo di gioco.

4. Realizzazione di opere di adeguamento e ampliamento del fabbricato adibito a spogliatoi per renderlo conforme alle vigenti norme Coni e agli standard della Lega Pro.

5. Sostituzione della caldaia con nuova caldaia a metano.

6. Interventi qualificanti per rendere lo stadio perfettamente integrato con la vita della citta, come rastrelliere per le bici, piazzole attrezzate per l’uso degli spettatori diversamente abili con adeguamento dei servizi igienici; opere di adeguamento della Tribuna Ovest, consistenti in rampe d’accesso per superare i dislivelli esistenti e realizzazione di un nuovo bagno attrezzato per i diversamente abili.

7. Demolizione dell’esistente corpo di fabbrica di via Zullino con costruzione di un nuovo corpo di fabbrica da adibirsi a locale commerciale official store per la rivendita di gadget; bar al servizio della tifoseria; vano porticato per il collegamento dell’area interno del campo con via Zullino; il realizzando piano primo sarà adibito a sala stampa, ufficio delegati di Lega e uffici sede squadra locale.

8. Sostituzione delle lampade dei fari con lampade a led per migliorare l’illuminazione e l’efficienza energetica. Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 6 kw.

Questi interventi saranno realizzati in più fasi per permettere alla Virtus Francavilla la possibilità di poter continuare a utilizzare la struttura per le prossime stagioni calcistiche. L’esecuzione dei lavori, quindi, saranno posti in essere ad ogni pausa prevista tra la fine e l’inizio di una stagione calcistica.

I punti 1. parte del punto 4. e parte del punto 6. saranno realizzati dal prossimo mese di luglio e sino alla fine di settembre. La seconda fase dei lavori comincerà a giugno 2022, sino a settembre, per i punti 2., 5. e 3. La terza fase prenderà il via a giugno 2023, sino a settembre, per i punti 7., 8. e per le parti rimanenti dei punti 4. e 6.