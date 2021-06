LECCE – Sabato e domenica due importanti conferenze: programmi societari e presentazione Baroni. Il programma

Sabato 12 e domenica 13 giugno saranno due giornate molto importanti per l’Us Lecce, forse le prime della nuova stagione.

In ordine: sabato 12, presso Palazzo BN in via XXV Luglio, si terrà la conferenza stampa nella quale si illustreranno i programmi societari per la prossima stagione sportiva 2021-22. Interverranno: il presidente dell’Us Lecce, Saverio Sticchi Damiani; il socio di maggioranza, Renè De Picciotto; sarà presente anche il responsabile dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, per eventuali domande inerenti la scorsa stagione sportiva.

Domenica 13, alle 10.30, presso la sala stampa del “Via del Mare”, poi, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, Marco Baroni, alla quale parteciperanno anche il presidente Sticchi Damiani e il direttore Pantaleo Corvino.

(foto: M. Baroni, ph. Coribello-SalentoSport)