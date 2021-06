MOTORI – De Nuzzo (Casarano Rally Team), ottima prova nel Rally Italia Sardegna

Ottimo quarto posto finale per Guglielmo De Nuzzo, portacolori della Casarano Rally Team, al recente Rally Italia Sardegna. Il 25enne casaranese, navigato da Andrea Colapietro, su Ford Fiesta Rally4 Motorsport Italia, ha colto punti interessanti nella seconda manche tricolore Junior, chiudendo al quarto posto tra i giovani e 23esimo assoluto, quinta piazza in classe R2B e settima tra le vetture a due ruote motrici.

“Rientriamo dalla Sardegna sicuramente soddisfatti” commenta De Nuzzo, “il nostro obiettivo era quello di riuscire a percorrere quanti più chilometri possibili per aumentare il feeling con strade sterrate e con la vettura. Sapevamo di pagare un importante gap da chi aveva più esperienza su questo fondo, soprattutto nelle prime fasi, ma ciò non ci ha comunque scoraggiato, spronandoci ancor di più a migliorare il nostro stile di guida e la nostra velocità. Aver concluso la gara in quarta posizione tra gli iscritti al CIR Junior, se da una parte ci soddisfa, dall’altra rappresenta la base di partenza da cui iniziare per migliorare le nostre prestazioni anche sullo sterrato”.

(foto: De Nuzzo in azione, ph. Acisport)