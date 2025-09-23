LECCE – Ammenda a cinque cifre dal Giudice sportivo

Ammenda a cinque cifre per l’US Lecce dal Giudice sportivo. Diecimila euro dovranno essere versati dal club giallorosso “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi, numerosi fumogeni e sei bottigliette di plastica nel recinto di gioco”; altri cinquemila euro saranno dovuti “a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del primo tempo”.

Altre ammende: 10.000 alla Roma; 5.000 all’Udinese; 4.000 al Cagliari; 3.000 a Verona e Milan; 2.000 alla Lazio.

Calciatori: due giornate di squalifica per Matteo Guendouzi (Lazio); una a Reda Belahyane (Lazio).

Allenatori: una giornata e ammenda di 15,000 euro a Patrick Vieira (Genoa).

Dirigenti: una giornata per Sean Sogliano (Verona).