SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 21.09.2025
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la terza giornata.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE: Agustin G. Torassa (1)
BARLETTA: Luca Sasanelli (1)
C.D. FASANO:
FERRANDINA:
F. ANDRIA:
F. PUTEOLANA (NOLA): Pietro A. Casillo (all., 1)
FRANCAVILLA IN S.:
GRAVINA:
HERACLEA:
MANFREDONIA: Daniele Balba (2)
MARTINA: Giuseppe Laterza (all., 4)
NARDÒ:
PAGANESE:
POMPEI: Luigi Calemme (1)
P. REAL NORMANNA:
SARNESE:
T. ACERRANA:
VIRTUS FRANCAVILLA: