KICKBOXING – Medaglia e applausi per i ragazzi del Furious Team agli Europei cadetti e juniores

Dal 12 al 21 settembre Jesolo ha ospitato i Campionati Europei di kickboxing cadetti e juniores. Con la nazionale italiana hanno partecipato i salentini Giorgio Raganato, categoria Old Cadet -52 kg kick light, e Alessandro Pagano, categoria Junior +94 kg kick light, entrambi della Furious Team di Copertino, guidata dal Maestro Antonio Cecere.

Raganato ha superato i rappresentanti di Armenia e Spagna conquistando l’accesso alla semifinale contro un atleta polacco. Dopo un incontro molto combattuto ha ceduto all’avversario, poi vincitore del torneo, conquistando comunque una preziosa medaglia di bronzo per l’Italia.

Pagano, dopo un match tiratissimo contro l’atleta greco ha chiuso la sua esperienza europea con grande onore e determinazione.

“I nostri ragazzi hanno rappresentato l’Italia con orgoglio, accumulando esperienza e soddisfazioni. Un grazie ai direttori tecnici della nazionale e in particolare al Maestro Bruno Campiglia per il sostegno e la preparazione”, si legge nella nota della Furios Team.

“Il duro lavoro ha dato i suoi frutti – commenta il maestro Cecere – raggiungere il podio in una competizione di questo livello mi rende fiero di loro. È solo l’inizio: porteremo ancora più in alto il nome della Furious Team e della Puglia a livello internazionale”.