PROMOZIONE/B – Acaya-Roca e Squinzano al comando, Baclet trascina il Taviano: i tabellini della 3ª

Nessuna squadra a punteggio pieno dopo tre giornate di Promozione girone B. La classifica è guidata dalla coppia Terre di Acaya e Roca–Squinzano con sette punti, uno in più rispetto a un gruppone di sette squadre che viaggiano a quota sei. In fondo alla classifica l’Arboris Belli, fermo al palo con zero punti su tre partite.

Il Terre di A&R vince il derby casalingo col Trepuzzi agganciando in vetta lo Squinzano, fermato a Sava sul pari. Alle loro spalle bella vittoria della matricola Taviano, in rimonta, sul Putignano. In avvio di ripresa, Pisanello riporta il match in parità dopo il rigore di Daddato, poi sale in cattedra una vecchia conoscenza dei campi di Serie B e C e un ex attaccante del Lecce che, nel 2009/10, contribuì, con sei gol, alla promozione della squadra di De Canio dalla B alla A: Allan Pierre Baclet. Due reti per il 39enne attaccante francese e tre punti al Taviano, all’esordio nel suo ristrutturato impianto comunale “San Giuseppe”.

Bene Mesagne (2-0 sul Tricase), Copertino (0-2 ad Alberobello), Ostuni (vittorioso sul campo del Ginosa) e Leverano (2-1 al Carovigno). In coda, Locorotondo, Carovigno, Trepuzzi e Matino con un solo punto, Arboris a zero.

I tabellini della giornata n. 3:

MESAGNE-TRICASE 2-0

RETI: 10′ pt Manta Ale., 50′ st Taveri

MESAGNE: Colapietro, Gningue M., Ndiaye B., Diop, Damanzo, Ndom, Gningue L. (22′ st Giancola), Ndiaye A., De Carlo (38′ st Di Giulio), Manta And. (8′ st Taveri), Manta Ale. (1′ st Artur Pinto). All. Funaro.

TRICASE: Ferraris, Puzzovio, Coulibaly (10′ st Zocco), Caracciolo (21′ st Palumbo), Zanazzi, Cavalieri, Caputo, Graziano, Zaldua, Ruibal, Amico (25′ st De Giorgi). All. Branà.

ARBITRO: Gialluisi di Barletta.

—

SAVA-SQUINZANO 1-1

RETI: 26′ st Vapore (SA), 41′ st Poleti (SQ)

SAVA: Pizzaleo, Spinelli, Fornaro, Amatulli, Fabiano, Chiochia, Napolitano, Richella, Kpama, Vapore, Gatto (32′ st Lippo). All. Malacari.

SQUINZANO: Partal, Zecca, Nobile, Fruci, Greco, Nuzzo (27′ st Longo), Gueye, Cocciolo (15′ st Brue), Quarta (15′ st Poleti), Pignataro, Ancora (27′ st Libertini). All. Politi.

ARBITRO: Calderoni di Bari.

—

MANDURIA-BAGNOLO 0-0

MANDURIA: Di Serio, Rizzo, Teixeira, Stranieri, La Marina (22′ st Giaracuni), Romano, Prinari, Siverio (22′ st Palumbo), Cecchin, Diaz, Ndjane. All. Delli Santi.

BAGNOLO: Centonze, Alessandrì, Mariano, Tremolizzo (42′ st Filippo), De Giorgi, De Luca, Lanciano, Politi (22′ st Abbadessa), Chiri, Villani (42′ st Angelini), Diop. All. Clementi.

ARBITRO: D’Erario di Bari.

—

GINOSA-OSTUNI 1-2

RETI: 12′ pt Frumento (O), 26′ st Villani (G), 44′ st De Pasquale (O)

GINOSA: Laghezza, Galetta, fede (43′ st Telesca), Casucci (15′ st Villani), Carlucci, Cimmarusti, Nondjale, Verdano, Molina, Panzarea, Faccini. All. De Foglie.

OSTUNI: Cocozza, Tamburrano, Parisi, Narducci, Frumento, Semeraro, Bari (33′ st Fernandez), Lettieri, Zolezzi (39′ st Coronese), Sowe (5′ st Thiam), Convertino (27′ st De Pasquale). All. Bruni.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

—

LEVERANO-CAROVIGNO 2-1

RETI: 26′ st rig. Greco (C), 35′ st Giannotti (L), 38′ st De Pascalis D. (L)

LEVERANO: Bardoscia, De Carlo, Giannotti, Vaschetto (30′ st Magoia), De Pascalis D., Pasculli, Sanyang, Valentino, Alemanni, Laena (40′ st Suppressa), De Pascalis C. (40′ st Mancarella). All. Patruno.

CAROVIGNO: Galetta, Perrone, Leo (16′ pt Bardaro), Lanzillotti, Sbano, Kaba, Venere (40′ st De Simone), Dos Santos, Turco M. (17′ st Greco), D’Ippolito, Diwouta (31′ st Turco F.). All. Franco.

ARBITRO: Sorrento di Brindisi.

—

TAVIANO-PUTIGNANO 3-1

RETI: 33′ pt Daddato rig. (P), 4′ st Pisanello (T), 28′ st e 32′ st Baclet (T)

TAVIANO: Gemma, Caragnulo (37′ st Coppola), Dorini, Gian nuzzi, Pino, Aranda, Portaccio (22′ st Carrozza), Pisanello, Negro (20′ st Baclet), Manisi (40′ st Verri), Gennari (22′ st Savino). All. Marino.

PUTIGNANO: Angelini, Eramo (39′ st Taddeo), Brescia, Casulli, Intini (16′ st Sportelli), Amendolagine, Calio D., Novelli, Colucci, Daddato (20′ st Dalena), Fornaro (29′ st Barletta). All. Messina.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

—

V. MATINO-V. LOCOROTONDO 2-2

RETI: 27′ pt Spedicato (M), 12′ st Pinto (M), 28′ st Legrottaglie (L), 45′ st Lacirignola (L)

V. MATINO: Bruno, Manca, Monteleone, De Vito (12′ st De Marco), Gubello (1′ st De Lorenzis), El Fattach, Pinto (35′ st Elia), Spedicato, Cacheiro, Maniglio (1′ st Marzo), De Luca (12′ st Spennato). All. Pedone.

V. LOCOROTONDO: Di Gennaro, Colucci (30′ st Neglia), Lacirignola, Prete, Palmisano, Savoia (1′ st Palazzo), Natale J., Pentassuglia (1′ st Legrottaglie), Natale R. (21′ st Quazzico), Mastronardi, Romanazzo. All. Calabretto.

ARBITRO: Racanelli di Bari.

—

TERRE DI ACAYA E ROCA-TREPUZZI 2-0

RETI: 18′ st Espindola, 28′ st Raffin

TERRE DI A&R: Montagnolo, Rutigliano (10′ st Murrone), Cisternino, Garcia, Diaz (10′ st De Nigris), Coelho (1′ st Espindola), Raffin, Bolognese, Lobasso, Del Bue, Falco. All. Greco.

TREPUZZI: Schina, De Aguiar, Zang, Urrutia, Brindisino, Renna, Lorenzo (1′ st Saleck), Balde, Da Silva (20′ st Toraldo), Almeyra, Scardia. All. Miglietta.

ARBITRO: Torre di Barletta.

—

ARBORIS BELLI-COPERTINO 0-2

RETI: 14′ pt Fatty, 17′ st Frisenda

ARBORIS BELLI: Loliva, Manfredi, Terrafino, perotti, Avella, Greco, Taldone (1′ st Pascale), Ranieri (23′ st Miccolis), Longo L. (27′ st Ganoshi), Longo D., Giannini (1′ st Musli). All. Facciolla.

COPERTINO: Margiotta, Sperti (24′ st Spedicato), Della Bona, Bruno, Stella, Perrone, Ciccarese D. (15′ st Taurino), Franco, Nestola (33′ st Quarta), Mariano (29′ st Mazzotta), Fatty (39′ pt Frisenda). All. De Benedictis.

ARBITRO: Bisanti di Casarano.