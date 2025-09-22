ph: Coribello/SalentoSport
LECCE – I convocati per il match di Coppa Italia contro il Milan
Diramato l’elenco dei convocati di mister Eusebio Di Francesco per Milan-Lecce, secondo turno di Coppa Italia, in programma domani sera al “Meazza” dalle ore 21.
Rimangono a casa, ovviamente, gli infortunati Jean e Marchwinski oltre a Perez, aggregatosi alla sua nazionale cilena Under 20 per il Mondiali di categoria; inoltre, Pierret, ancora alle prese con le scorie dall’infortunio; Banda, squalificato; Sottil, rimasto a casa per affaticamento muscolare.
Ci sono anche i Primavera Gorter e Kovac.
La lista dei convocati:
PORTIERI
30. Falcone
1. Früchtl
32. Samooja
DIFENSORI
25. Gallo
4. Gaspar
21. Kouassi
3. Ndaba
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
10. Berisha
29. Coulibaly
28. Gorter
14. Helgason
77. Kaba
80. Kovac
20. Ramadani
6. Sala
ATTACCANTI
22. Camarda
7. Morente
11. N’Dri
50. Pierotti
9. Štulić