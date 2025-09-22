LECCE – Primavera, avvio da incubo: come i grandi in Serie A anche i baby giallorossi arrancano

Il Lecce Primavera sta vivendo un inizio di campionato da dimenticare, in perfetta continuità con le difficoltà della prima squadra in Serie A. Dopo cinque giornate, i baby giallorossi hanno raccolto appena tre punti, frutto di una sola vittoria – il 2-1 interno contro il Monza – e ben quattro sconfitte. Un bottino che li relega all’ultima posizione della classifica con tre punti, sebbene in condominio con altre quattro squadre. Uno specchio delle sofferenze vissute anche dai “grandi”. E se il Pisa dovesse fare punti stasera a Napoli, il Lecce senior sarebbe ultimo da solo in Serie A.

L’esordio al “Deghi Center” contro il Milan aveva lasciato intravedere qualche speranza, nonostante la sconfitta di misura per 1-2. Ma nelle trasferte successive il Lecce non è mai riuscito a invertire la rotta: il 2-0 subito a Bologna e il pesante 3-1 a Cesena hanno mostrato limiti difensivi e scarsa incisività sottoporta.

Il successo casalingo contro il Monza sembrava poter rappresentare la svolta, invece il ko per 3-2 in casa della Fiorentina ha riportato la Primavera leccese con i piedi per terra, evidenziando ancora una volta difficoltà di equilibrio e gestione nei momenti decisivi.

Preoccupa soprattutto la tenuta difensiva: 12 gol subiti in cinque partite sono un dato pesante, a fronte dei soli 6 realizzati dai ragazzi di Simone Schipa. Due sono di Nemanja Milojevic, centrocampista sloveno classe ’07; altri due sono dello spagnolo Paco Esteban, insaccati nella porta del Monza, prima di combinare una doppia frittata contro la Fiorentina, con autorete ed espulsione. Nonostante qualche individualità interessante e buoni tratti di gioco offensivo, la squadra paga caro le disattenzioni e la scarsa solidità nella fase di non possesso.

Come la prima squadra, anche i ragazzi della Primavera occupano le zone basse della classifica e devono reagire subito, a partire da domenica prossima quando, dalle ore 11, se la vedranno al “Deghi Center” con la Lazio.