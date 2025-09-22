ECCELLENZA – Galatina stoppa Taranto, Bisceglie in vetta. A secco Gallipoli, Novoli e Taurisano: i tabellini della 5ª

Il Bisceglie si riprende il primo posto in solitaria della classifica di Eccellenza alla fine della quinta giornata. Vittoria di misura sul Taurisano, ancora a secco di punti insieme a Polimnia e Foggia Incedit, e +1 sul Taranto, fermato sul pari a Galatina. Macina punti il Brilla Campi che piega di misura l’Unione Calcio e si porta al quinto posto insieme al Bitonto. Torna a vincere il Racale dopo due sconfitte consecutive: cinque reti al Foggia e nove punti in classifica come il Massafra che travolge il Novoli. Riscatto Ugento: in due minuti raggiunge e supera il Mola, alla quarta sconfitta di fila dopo aver vinto alla prima giornata. Pari tra Maglie e Spinazzola, cade il Gallipoli a Canosa.

I tabellini della quinta giornata:

CANOSA-GALLIPOLI 2-1

RETI: 26′ pt Jimenez (C), 40′ st Aguilera (C), 48′ st aut. Catalano (G)

CANOSA: Tarolli, De Gol, Murilo Gomes, Lacassia, Cafagna (22′ st Cormio), Solano (39′ st Barrasso), Iagulli (33′ st Catalano), Farinola (35′ st Lavoratti), Strambelli, Di Piazza (21′ st Aguilera), Jimenez. All. Modesto.

GALLIPOLI: Menendez, Marzio (42′ st Magalhaes), Sansò (42′ st Minnella), Cardinale, Fernandes, Bonoha, Camacho, Beitia, Sanchez (14′ st Schirosi), Gonzalez, Godoy. All. Salvadore.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

—

GALATINA-TARANTO 1-1

RETI: 12′ pt Mengoli (G), 35′ pt rig. Dammacco (T)

GALATINA: Caroppo, Giglio (21′ st Mora), Monteduro, Signore, Vigliotti, Valentini, Mengoli (28′ st Maraschio), Trofo (34′ st Goncalves), Martano, Karim, Russo (21′ st Ria). All. Longo.

TARANTO: De Simone, Hadziosmanovic, Delvino, Brunetti, Derosa, Souare (8′ st Marino), Etchegoyen (45′ st Calabria), Di Paolantonio, Terrana, Dammacco (8′ st Kordic, 32′ st Vukoja), Imoh (18′ st Russo). All. Danucci.

ARBITRO: Laudadio di Matera.

—

BISCEGLIE-TAURISANO 1-0

RETI: 31′ pt rig. Lavopa

BISCEGLIE: Centonze, Visani, Ciurlo (15′ st Graziano), Taccogna, Lopez, Lavopa (37′ st Massari), Castro (25′ st Traore), Martino (41′ st Martinez), Di Fulvio, Sene (15′ st Amoroso), Cifarelli. All. Di Meo.

TAURISANO: Rollo, Polo, Romano, Lezzi (30′ st Perdicchia), Pasca (8′ st Bello), Solidoro, Maiolo, Ponzo (19′ st D’Ettorre), Mingiano, Titarelli, Andrade. All. Oliva.

ARBITRO: Consales di Foggia.

—

FOGGIA INCEDIT-RACALE 1-5

RETI: 15′ pt Barbero (R), 31′ pt rig. e 14′ st Pirretti (R), 18′ st Abatelillo (R), 34′ st Siclari (F), 40′ st Carrino (R)

FOGGIA INC.: Tigre, Rubino, De Cotiis, Senatore, Stele, Virgilio, Bevilacqua, Ferrucci, Cateniello, Cardellino, Siclari. All. Raimo.

RACALE: Colazo, Thiam, De Vito, Pirretti, Galan, Pennetta, De Donno (1′ st Abatelillo), Perez, Arias, Barbero, Ria Nzuzi (21′ st Carrino). All. Sportillo.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

—

A. TOMA MAGLIE-SPINAZZOLA 1-1

RETI: 13′ pt Ouspar (S), 27′ st aut. Liso (M)

A. TOMA MAGLIE: Carretta, Guevara, Galvez, Amato, Mazzei (37′ pt Bellanova), Martina, Ongania (1′ st Legari), Alfarano (32′ st Castellaneta), Diaz, Bah, Oltremarini (21′ st Santomasi). All. Giuliatto.

N. SPINAZZOLA: Liso, Zingaro, Cagnetta (7′ st Gabriele), Colonna, Ripanto, Losappio, Cucumazzo (32′ st Ricchiuti), Bonanno, Ouspar (23′ st Donofrio), Colamesta (11′ st Pizzo), Di Palma (44′ st Leone). All. Di Domenico.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

(US Toma Maglie, Cristina Mariano) – La Toma Maglie trova il pareggio contro il Nuova Spinazzola rimontando il gol del primo tempo siglato da Ousfar. Per i giallorossi ci pensa Giannuzzi a siglare il pari. Alberto Giuliatto si presenta con il solito 4-3-1-2, ma deve rinunciare ancora a qualche infortunato, a cui si aggiunge anche Conte con un leggero risentimento. Il difensore centrale è però a disposizione del tecnico. Lo Spinazzola risponde con il 4-4-2, giovane ma arrembante, lasciando in panchina l’esperto D’Onofrio. Il match si apre con il fallo di Bah su Cagnetta, che è costretto a uscire a causa di una lussazione alla spalla. La squadra di Di Domenico sembra molto più attiva del Maglie, soprattutto sulle seconde palle. Al 10’ sono già gli ospiti in avanti a causa di un fallo subito sulla trequarti. Palla verso Carretta che blocca. Due minuti più tardi, è la Toma che si fa vedere avanti con il lancio di Guevara sulla corsa di Oltremarini, anticipato da Liso. Al quarto d’ora di gara arriva il gol del Nuova Spinazzola: firma Ousfar, in seguito a un’azione sulla destra, tiro su cui Carretta non riesce a opporsi. Seguono azioni offensive da un lato e dall’altro. Lo Spinazzola mostra maggiore voglia di pressare e maggiore velocità di movimento. Al 26’ arriva un’occasione dal centrocampo. Ongania tenta il tiro, ma Liso risponde presente. Un minuto dopo, risposta dello Spinazzola: volata di Gabriele e palla al centro dell’area, ma il tiro è troppo alto. Il botta e risposta continua e il Maglie sbaglia con Bah il pallone che varrebbe il pareggio. Pareggio che arriva al 43’, ma che viene annullato dal direttore di gara. Amato tira e in seguito a un batti e ribatti la palla supera la linea di porta, ma D’Ambrosia annulla e chiama il fallo di mano in attacco, che è però del difensore biancoblu. Il primo tempo si chiude con lo Spinazzola in avanti e un’altra occasione stavolta firmata Colamesta. Nella ripresa il Maglie spinge alla ricerca del pareggio, che non arriva. Al 2’ Diaz tenta il tiro ma è debole. Pochi minuti dopo ci prova Martina, ma non trova lo specchio di porta. Al 7’ arriva la risposta dello Spinazzola che cerca il raddoppio, senza trovarlo. Dopo due minuti Maglie vicino al pareggio, ancora Diaz ma Liso trova la parata. Superato il quarto d’ora di gioco, lo Spinazzola fa tremare i tifosi giallorossi con un tiro di Ripanto che finisce sulla traversa. Con il passare dei minuti, il Maglie riesce a trovare il coraggio di spingere con maggiore insistenza alla ricerca del pareggio. La retroguardia stringe le linee cercando di non far passare le offensive avversarie. Il pari della Toma arriva al 27’: Giannuzzi viaggia sulla fascia e serve un cross morbido che si trasforma in un tiro. Liso cerca la parata, trovandola, ma portandosi il pallone oltre la linea di porta. Cerca anche il raddoppio la formazione di casa, sfiorandolo al 43’ con Giannuzzi ancora in volata che va a servire con un passaggio teso Castellaneta in scivolata. Il pallone, però, è troppo lungo. Lo Spinazzola prova a trovare la beffa ma dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio.

—

UGENTO-VIRTUS MOLA 2-1

RETI: 3′ pt Pignataro (M), 23′ st Rivadero (U), 24′ st Urbano (U)

UGENTO: Trezza, Marchionna, Boglic, Albin (16′ st Urbano), Macias, Grillo, Pettorossi (16′ st Scarlino), Regner, Catania, Rivadero (36′ st Martinez), Tavdgiridze (27′ st Schito). All. Di Michele.

VIRTUS MOLA: Colonna, De Giosa (16′ st Kola), Natuzzi, Daniele, Ungredda, Radicchio, Pignataro, Mosquera, Capobianco (36′ st Bottalico), Tarantino (21′ st Anaclerio), Quarta (9′ st Schirizzi). All. Caricola.

ARBITRO: Tasso di Macerata.

(US Ugento Calcio) – Due minuti per ribaltare la Virtus Mola e conquistare la prima vittoria casalinga. Seconda affermazione stagionale per l’Ugento di mister David Di Michele che battono 2-1 in rimonta la compagine barese e scalano la classifica.Tre punti meritati per la formazione giallorossa che mette in mostra qualità e carattere. La partita inizia male per i padroni di casa salentini, in svantaggio già al 3’di gioco. Su una palla dalla sinistra, Trezza è attento su una prima conclusione dal cuore dell’area di rigore, il pallone finisce però tra i piedi di Pignataro che insacca. Dopo le difficoltà iniziali, l’Ugento aumenta i giri del motore e inizia a farsi vedere dai 16 metri avversari. Al minuto 14’, episodio molto dubbio in area ospite. Rivadero finisce a terra ma l’arbitro lascia correre su quello che pareva un possibile penalty. Il Mola cerca qualche ripartenza, col passare dei minuti però Grillo e Macias salgono in cattedra. Dopo una punizione di Tavdgiridze che sbatte sulla traversa, e una chiusura difensiva ugentina, il finale di prima frazione si colora ancora di giallorosso. Sulla catena di sinistra combinazione veloce, sul cross di Tavdgiridze è Catania ad arrivare molle per il colpo di testa. Minuto 43’, rapida ripartenza ugentina a liberare Rivadero sul vertice sinistro dell’area di rigore: destro radente e palla fuori di un nulla. L’Ugento continua a spingere a inizio ripresa, il forcing conclude diverse conclusione dal limite che non trovano il bersaglio e una serie lunghissima di calci d’angolo. Il Mola concede sempre più campo e la pressione di Ivan Regner, monumentale la sua prestazione, e compagni è premiata a cavallo dei minuti 23’e 24’. Proprio il numero dopo una lunga manovra sulla sinistra mette la sfera a centro area, Rivadero controlla il pallone e trova il pertugio per incrociare il rasoterra vincente di destro. Passa un minuto e l’Ugento completa la remuntada. Percussione per vie centrali e pallone per Urbano che dai 18 metri trova il tiro da tre punti. Urbano illumina ancora la scena al minuto 29’. Apertura di oltre 40 metri per Boglic che arriva sul fondo dalla corsia mancina e mette palla in area di rigore per l’accorrente Scarlino che trova la prodigiosa respinta del portiere. La partita scivola via senza particolari sussulti, l’Ugento la controlla sino al triplice fischio di chiusura prima di festeggiare sotto la tribuna coi propri tifosi. La rimonta sul Mola fa salire l’undici del presidente Massimo De Nuzzo a quota otto punti in graduatoria. Domenica prossima trasferta sul campo dell’Unione Bisceglie, ma già giovedì si torna in campo per il ritorno del primo turno di Coppa Italia. Avversario il Gallipoli, c’è da ribaltare lo 0-1 dell’andata.

—

ACQUAVIVA-BRINDISI 0-2

RETI: 2′ st rig. e 19′ st Saraniti

ACQUAVIVA: Bozzi, Angelini (11′ st Fortunato), Taal, Colaci, Patruno (11′ st Carucci), Ferrante, Pucinelli (24′ st Patronelli), Fucci, Girardi (34′ st Vigna), Guglielmi, Garcia (17′ st Fernandez). All. Solidoro.

BRINDISI: Staropoli, Benvenga, Lanzolla, Lobosco, perrone (49′ st Gori), Langone (34′ st Barrera), Scoppa (1′ st Bernaola), Melillo (11′ st Mangialardi), Carpineti, Burzio, Saraniti (20′ st Scaringella). All. Ciullo.

ARBITRO: Cilli di Barletta.

—

BRILLA CAMPI-UC BISCEGLIE 2-1

RETI: 10′ pt aut. Giglio (UC), 32′ st Marti (BC), 45′ st Calò (BC)

BRILLA CAMPI: Alonso, De Luca, Layus, Milessi, Caravaglio, Giglio (22′ st Mariano), Calò. Flordelmundo (50′ st Carrozzo), Cavaliere, Marti, De Gaetani. All. Calabuig.

UC BISCEGLIE: Lullo, Bufi (12′ st Ngom), Loseto, Diomande (45′ st Ferrero), Cappellari, Talin, Conteh (43′ st Zinetti), Soldani, Kone, Ramos (17′ st Caputo), Saani (28′ st Morra). All. Rumma.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

BITONTO-POLIMNIA 2-0

RETI: 27′ pt Pelosi, 51′ st Gagliardi

BITONTO: Cozzella, Catalano, Marchitelli, Cutrone (40′ st Pizzulli), Delgado, D’Alba, Palazzo, Cafarella (9′ st Cariello), Pelosi, Rotondo (31′ st Gagliardi), Napoli (36′ st Milella). All. Zinfollino.

POLIMNIA: De Giosa, Panebianco, Avantaggiati, Nacci, Zaccaria (25′ st Ingredda), Marques (5′ st Marasciulo), Morleo, Buonamico (31′ st Buonsante), Serafino, Mendez, Romano. All. Anaclerio.

ARBITRO: Portoso di Bari.

—

S. MASSAFRA-NOVOLI 3-1

RETI: 7′ pt Nazzaretto (M), 36′ pt Maiorino (M), 13′ st Sosa (M), 47′ st Parisi (N)

S. MASSAFRA: Lacirignola, Martino, Secondo (36′ st Dell’Atti), D’Arcante, Pinto F., Mazzarano, Nazzaretto (41′ st Sponsale), Iaia, Canitano (27′ st Caserta), Sosa (19′ st Buzzi), Maiorino (10′ st Morisco). All. D’Alena.

NOVOLI: Suma, Valzano (15′ st Sorino), Leone, De Blasi (38′ st Caporale), Maccarrone, Lobjanidze, Toral (12′ st Quarta), Ferreira, Duque (28′ st Milanese), Giacomazzi (35′ st Parisi), Mancarella. All. Luperto.

ARBITRO: Regina di Molfetta.