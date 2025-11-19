LECCE – Al lavoro ad Acaya in attesa del rientro dei nazionali. Tiago Gabriel fa già animare il mercato

Prosegue la preparazione del Lecce in vista della delicata sfida di domenica contro la Lazio, una partita che inevitabilmente richiama alla memoria l’ultima giornata dello scorso campionato. In quell’occasione i giallorossi conquistarono una storica salvezza espugnando l’Olimpico per 0-1, nonostante la lunga inferiorità numerica causata dall’espulsione di Pierotti. Un ricordo ancora vivido, che oggi rappresenta anche una spinta motivazionale in vista del nuovo confronto con i biancocelesti.

Questa mattina la squadra ha sostenuto una seduta di allenamento sui campi dell’Acaya Golf Resort & SPA. Assenti i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali — Camarda, Coulibaly, Gaspar, Kovac e Tiago Gabriel — mentre Gaby Jean ha proseguito il proprio percorso con un lavoro personalizzato. Mister Di Francesco ha programmato un nuovo allenamento per domani pomeriggio, sempre ad Acaya, per continuare ad affinare i dettagli tattici.

Nel frattempo, il mercato continua a tenere alta l’attenzione sul nome di Tiago Gabriel, tra i profili più richiesti del campionato. Il centrale portoghese, osservato anche dalla Juventus, è finito nel mirino di diversi club esteri, in particolare della Premier League.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Lecce avrebbe già respinto una proposta ufficiale da 18 milioni di euro del West Ham, ritenuta insufficiente. Per l’estate, la valutazione del giocatore si aggira intorno ai 25 milioni di euro, cifra che ha attirato anche l’interesse di Juventus, ma non solo. Ma, come spesso accade, le minacce principali arrivano dall’Inghilterra, dove il difensore continua a essere monitorato con insistenza.