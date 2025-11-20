AMATORI – Acli Over 30 e Acli Over 40 Lecce: risultati 4ª giornata, classifica, prossimo turno
ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE A
GIORNATA 4
NT San Cassiano-Scorrano 0-3
Grifoni Soleto-Le-Ca. Racale 0-0
Palmariggi-NT San Cassiano 3-1
Gi.Al. Galatina-Matino Sportiva 2-2
Scorrano-Castiglione 4-1
Marco Tunno Maglie-Parabita City 5-3
CLASSIFICA
Marco Tunno Maglie 12
Scorrano 12
Le.Ca. Racale 7
Matino Sportiva 7
Gi.Al. Galatina 7
Grifoni Soleto 5
Parabita City 3
Palmariggi 3
Gs Castiglione 1
Nt San Cassiano 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 5
GS Castiglione_NT San Cassiano 22/11 h 14.30
Matino Sportiva-Grifoni Soleto 23/11 h 10
Marco Tunno Maglie-AC Palmariggi 24/11 h 20.30
Parabita City-Gi.Al. Galatina 24/11 h 20.30
Le-Ca. Racale-Scorrano 24/11 h 20.45
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
7 RETI: R. Avantaggiato (MT Maglie);
6 RETI: M. De Donno (MT Maglie);
4 RETI: D. Cotardo (Scorrano);
3 RETI: A. Chirilli (MT Maglie), G. Cretì (Parabita City), M. D’Amilo (Le.Ca. Racale)
—
ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE B
GIORNATA 4
Ugento-Acas Salve 0-1 (rec.)
Gac Taurisano-Ascla Tiggiano 4-1
Acas Salve-Capo di Leuca 5-1
Rossoblù Tricase-Pedone C. Salento 2-0
Presicce Acquarica-Alliste 0-0
Rudianus-Ugento 3-5
CLASSIFICA
Acas Salve 12
Ugento 9
Alliste 7
Presicce-Acquarica 7
Capo Di Leuca 6
Gac Taurisano 6
Rossoblu Tricase 6
Ascla Tiggiano 3
Rudianus 3
Pedone C. Salento 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 5
AC Ugento-Rossoblù Tricase 21/11 h 20.30
Pedone C. Salento-Presicce Acquarica 21/11 h 20.30
Ascla Atl. Tiggiano-Am. Capo di Leuca 22/11 h 15
AC Alliste-Gac Taurisano 22/11 h 15
Rudianus-Acas Salve 24/11 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
4 RETI: A. Calabrese (Acas Salve);
3 RETI: A. Corsano (Presicce Acquarica), M. Ponzetta (AC Ugento);
2 RETI: G. Bernotti (Gac Taurisano), G. Citto (Rossoblu Tricase), S. Manco (Alliste), R. Orlando (Gac Taurisano);
ACLI OVER 40 2025/26
GIORNATA 4
Sp. Sanarica-Spongano 3-1
Real Collepasso-Supp. Casarano 11-0
Casaranese-V. Casarano 2-1
Matino Sportiva-Amici Muro Leccese 0-1
Lucugnano-Galatone rinv.
FC Casarano-Cannole 5-1
Riposa Otranto
CLASSIFICA
Amici Muro L. 10
Fc Casarano 9
Casaranese 9
Real Collepasso 7
Lucugnano 7
Matino Sp. 6
Virtus Casarano 6
Sp. Sanarica 4
Cd Otranto 3
Cannole 3
Galatone 0
Spongano 0
Supp. Casarano 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 5
Amici Muro Leccese-AC Lucugnano 22/11 h 14.30
Virtus Casarano-FC Casarano 22/11 h 14.30
AC Spongano-Cannole 22/11 h 15
Galatone-Real Collepasso 22/11 h 15
Supp. Casarano-CD Otranto 23/11 h 10
Casaranese-Matino Sportiva 23/11 h 10
Riposa Sp. Sanarica
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
8 RETI: A. Toma (Matino Sportiva);
6 RETI: I. Caricato (Real Collepasso), A. Dhimaj (CD Otranto);
5 RETI: E. Latino (Matino Sportiva), F. Pisanello (V. Casarano), D. Sarcinella (Real Collepasso)
