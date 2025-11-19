Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 16.11.2025
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 16 novembre 2025 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA:
CEDAS AVIO BRINDISI: Samuele Zanzarella (1)
DON BOSCO MANDURIA: Vincenzo Merico (1 – Coppa Puglia); Mohamed Zimmou (1 – Coppa Puglia)
FC CAPURSO: Vito M. Gernone (1)
FC MANDURIA: Athos Ferracci (1 – Coppa Puglia); Mattia Motti (1 – Coppa Puglia)
FC SANTERAMO: Francesco Putignano (1 – Coppa Puglia)
GIOVANI CRYOS:
LATIANO: Claudenzio Schirinzi (1 – Coppa Puglia); Samuele Menga (1 – Coppa Puglia)
POL. NOCI: Giovanni Miccolis (1)
REAL MOTTOLA: Francesco Quero (1 – Coppa Puglia)
RS CRISPIANO: Leopoldo Di Maglie (dir., fino al 20/01/26)
S. VITO:
SOCCER T. FASANO:
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO: Giovanni Quarta (1)
CD AVETRANA:
CAPO DI LEUCA: Emanuele Ciccardi (all., fino al 27/11/25 – Coppa Puglia)
G. ARADEO:
POGGIARDO 91: Samuele Milone (1 – Coppa Puglia)
POL. GALATONE: Sconfitta 3-0 a tavolino pro San Pietro Vernotico e ammenda di 200 euro (rinuncia, Coppa Puglia)
REAL CELLINO:
RUFFANO:
SOCCER D. PARABITA:
S.P. VERNOTICO (ex Cursi):
SUPERSANO:
V. SAN PANCRAZIO: Giovanni Tafuro (1 – Coppa Puglia)
VEGLIE: Matteo Spartano (2); Piero A. Del Vescovo (1)
VIRTUS ERCHIE:
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO:
ATL. PALAGIANO: Lamin Trawally (2 – Coppa Puglia)
ATL. PEZZE: Beniamino Pignatelli (1 – Coppa Puglia)
AZZ. CASTELLANA:
DIMATEAM:
FASANO: Ammenda di 200 euro; Angelo Ernandes (dir., fino al 20/01/26), Ignazio Caramia (dir., fino al 11/12/25); Gaetano Vinci (dir., fino al 04/12/25); Hajrulla Gjeci (1)
FORTITUDO A.D.:
G. PALAGIANELLO:
KC CONVERSANO:
LA BARI SPORTIVA: Antonio G. Marinelli (1 – Coppa Puglia)
MONOSPOLIS:
PRO GIOIA: Riccardo Abbondanza (1)
PRO MASSAFRA:
REAL SANNICANDRO:
TAF CEGLIE M.:
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO:
CD MELISSANO: Luca D. Cazzato (1)
CD POGGIARDO:
C. SOLETO: Enrico Toma (4)
KP GALLIPOLI: Daniele Morello (2)
MONTEIASI:
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano): Marco Chiriatti (1)
POL. MARTIUS:
PRESICCE-ACQUARICA: Salvatore A. Licchelli (dir., fino al 20/01/26); Alessandro Quaranta (4)
REAL NEVIANO:
SAN DONACI:
SAN GIORGIO: Giovanni Pappalardo (all., fino al 20/12/25); Raffaele Scarci (2)
SOCCER G. SURBO:
SPONGANO: Ammenda di 200 euro; Luca Martella (1+2)
VS TORCHIAROLO: