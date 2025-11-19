ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 16.11.2025
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 16 novembre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA: Francesco Casucci (all., fino al 20/12/25 – Coppa Italia); Angelo Scialpi (1 – Coppa Italia); Matarr Taal (1 – Coppa Italia)
ATL. RACALE:
A. TOMA MAGLIE:
BISCEGLIE:
BITONTO:
BRILLA CAMPI: Alberto Calò (1)
BRINDISI:
CANOSA: Nicola Strambelli (1)
FOGGIA INCEDIT:
GALATINA: Leonel Vergara (1)
GALLIPOLI: Andres Vidal (1)
N. SPINAZZOLA: Emanuele Colonna (1)
NOVOLI: Miguel Duque (4); Gabriele De Blasi (1)
POLIMNIA: Giovanni Cipriano (all., fino al 20/12/25)
S. MASSAFRA:
TARANTO: Ammenda di 50 euro; Dramane Konate (1 – Coppa Italia)
TAURISANO:
UC BISCEGLIE:
UGENTO: Iago Beceiro (2)
VIRTUS MOLA:
—
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI: Antonio Di Lonardo (1)
ATL. TRICASE: Antonio Brigante (dir., fino al 27/11/25)
CAROVIGNO:
COPERTINO:
F. TAVIANO:
GINOSA: Fabio Fede (1)
LEVERANO:
MANDURIA:
MESAGNE: Mamadou Diop (1)
OSTUNI:
P. BAGNOLO:
R. PUTIGNANO:
SAVA: Mattia Napolitano (1)
SQUINZANO:
TERRE ACAYA-ROCA:
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico): Luigi Renna (1)
V. LOCOROTONDO:
V. MATINO: Giorgio De Salve (dir., fino al 04/12/25); Jacopo De Lorenzis (1); Massimiliano Pinto (1)