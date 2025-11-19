SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 16.11.2025
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la dodicesima giornata.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE: Vincenzo Pannone (dir., 1)
BARLETTA:
C.D. FASANO:
FERRANDINA:
F. ANDRIA:
F. PUTEOLANA (NOLA):
FRANCAVILLA IN S.:
GRAVINA:
HERACLEA:
MANFREDONIA:
MARTINA: Massimiliano Maggi (all., 5); Alexis Dieng (1); Angelo Mancini (1)
NARDÒ: Andrea Risolo (1); Rene G. Gigliotti (1)
PAGANESE:
POMPEI:
P. REAL NORMANNA: Pasquale Del Franco (all., 3)
SARNESE: Tommaso Mazzei (1)
T. ACERRANA: Ammenda di 3.500 euro e una gara da giocare a porte chiuse
VIRTUS FRANCAVILLA: