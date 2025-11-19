LECCE – Camarda, gol e assist con l’Under 21: il report sui nazionali giallorossi

Chiusa la finestra internazionale, da oggi il Lecce dovrebbe ritornare al completo per proseguire a pieno ritmo la preparazione della gara di domenica contro la Lazio.

Ieri grande soddisfazione personale e di squadra per Francesco Camarda, autore di un gol e di un assist nell’1-4 con cui l’Under 21 azzurra ha vinto in Montenegro. Per il talento scuola Milan, media perfetta con la selezione di Silvio Baldini: quattro gol in quattro partite.

Di ritorno anche Kialonda Gaspar dopo la doppia amichevole con Argentina (persa 0-2) e Zambia (vinta 3-2). Zero a zero per l’Under 21 portoghese di Tiago Gabriel (titolare) nel match giocato in Cechia. Solo panchina per Niko Kovac in Bosnia E.-Norvegia 0-1 U21.