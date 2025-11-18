LECCE – Si rivede Jean, Banda in gruppo. In campo gli ultimi nazionali giallorossi

Ripresa questo pomeriggio, presso l’Acaya Golf Resort & SPA, la preparazione del Lecce in vista della sfida di domenica contro la Lazio. Mister Di Francesco ha ritrovato parte del gruppo, mentre diversi giallorossi sono ancora impegnati con le rispettive nazionali.

Assenti infatti Camarda, Coulibaly, Gaspar, Kovac e Tiago Gabriel, tutti convocati per gli impegni internazionali. Hanno invece già fatto rientro in sede Berisha e Ramadani, che hanno preso parte regolarmente alla seduta odierna sotto la guida dello staff tecnico.

Buone notizie per Gaby Jean, rientrato dopo l’infortunio al ginocchio sinistro: il difensore ha svolto un lavoro personalizzato, segno di un percorso di recupero che procede con cautela ma in maniera positiva. Allenamento regolare invece per Banda, tornato a disposizione del gruppo dopo i recenti problemi fisici.

La squadra proseguirà domani mattina il percorso di avvicinamento alla sfida con i biancocelesti, sempre sui campi dell’Acaya.

Giallorossi in campo con le nazionali: il programma di oggi

Francesco Camarda – Montenegro U21 – Italia U21 alle 18:30 (Qualificazioni Europei, in campo da titolare)

Kialonda Gaspar – Angola – Zambia, in campo dalle 17 (Amichevole)

Tiago Gabriel – Repubblica Ceca U21 – Portogallo U21 alle 18 (Qualificazioni Europei, in campo da titolare)

Niko Kovac – Bosnia U21 – Norvegia U21 alle 18 (Qualificazioni Europei, parte dalla panchina)