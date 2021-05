EUROPEI – Andriy Shevchenko può fare la storia a Euro 2020

Euro 2020 è sempre più vicino e sono già aperte le scommesse. Se anche voi amate scommettere, potete utilizzare questo bookmaker, leader storico italiano, per scommettere chi sarà il vincitore della competizione a cui parteciperà anche l’Ucraina di Andriy Shevchenko.

Andriy Shevchenko appunto. Per i tifosi di una certa età basta sentire il suo nome per farsi inondare da gioiosi ricordi calcistici. I suoi gol alla Dynamo Kiev e al Milan tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, hanno fatto gioire molti tifosi. Ha segnato 127 gol in rossonero ed è diventato uno dei migliori attaccanti d’Europa.

Altri potrebbero ricordare il meno fortunato trasferimento a Stamford Bridge, mentre per quelli più interessati alla politica, forse ricorderanno l’incursione di Shevchenko nella politica ucraina.

UN AMORE VISCERALE PER LA SUA NAZIONE – Tuttavia, c’è una costante nella carriera dell’ucraino. Il suo amore e la totale devozione per il suo Paese. Ha fatto il suo debutto a 19 anni, ha giocato a una Coppa del Mondo e un Campionato Europeo e ha collezionato oltre 100 presenze per la sua nazionale. Ogni volta che avevano bisogno di lui, lui si faceva trovare pronto. Nonostante abbia giocato i quarti di finale della Coppa del Mondo nel 2006, è giusto dire che Euro 2012 è stato l’apice sulla scena internazionale per Shevchenko. All’età di 35 anni, circondato dal pubblico di casa, abbiamo visto quanto Sheva sia veramente amato. Nella partita d’esordio contro la Svezia, in quella che era già un’atmosfera di festa, l’attaccante mise a segno due reti mandando la sua patria completamente in delirio.

A CAPO DELLA SUA NAZIONALE – Ora guiderà l’Ucraina a Euro 2020, ma sarà all’altezza della competizione? Beh, vale la pena far notare che a Shevchenko è stato offerto il lavoro in nazionale nel 2012, dopo il suo ritiro. Con poca esperienza e dopo un deludente 2016, l’Ucraina ha finalmente ottenuto ciò che voleva.

Il suo primo incarico era quello di guidare l’Ucraina alla Coppa del Mondo 2018, ma è finito sotto tiro quando sono arrivati ​​terzi nel loro gruppo di qualificazione dietro Islanda e Croazia. Tuttavia, per tre anni tra il 2017 e il 2020, l’Ucraina e Sheva hanno goduto di un ottimo stato di forma, poiché hanno perso solo una volta in 22 partite. Ha guidato l’Ucraina alla qualificazione a Euro 2020 con uno stile impressionante, vincendo un girone che comprendeva anche i campioni in carica del Portogallo e ora vuole diventare il primo allenatore ucraino a raggiungere la fase a eliminazione diretta di un Campionato Europeo.

Il suo successo nel ruolo di allenatore è arrivato basando la sua squadra su giocatori che militano in Ucraina. Ovviamente, Oleksandr Zinchenko del Manchester City e Andriy Yarmolenko del West Ham sono nomi familiari, ma la maggior parte della squadra è composta da giocatori dei primi due club ucraini, Shakhtar Donetsk e Dynamo Kiev.

I giocatori della rosa ora si conoscono così bene tra di loro e con l’allenatore, che possono mettere da parte le rivalità tra club. Come abbiamo visto con la Spagna tra il 2008 e il 2012, ci sono chiari vantaggi nel basare la tua squadra quasi interamente sulle squadre più forti del tuo campionato nazionale.

Shevchenko adotta un 5-3-2 per la sua squadra. Il duro lavoro e l’organizzazione difensiva vengono prima di tutto, e senza un vero attaccante, il compito di segnare è condiviso con tutta la squadra. Dunque, Andriy Shevchenko potrebbe fare di nuovo la storia della sua nazione in panchina quest’estate.