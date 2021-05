MOTORI – Conto alla rovescia per il 53° Rally del Salento: 81 equipaggi al via, ci sono grandi nomi

Saranno 81 gli equipaggi in gara al Rally del Salento (72 per il rally moderno, nove per il rally storico), giunto alla 53esima edizione e in partenza venerdì 21 maggio. (QUI TUTTE LE INFO)

C’è quantità e, soprattutto, qualità nell’elenco degli iscritti. Tra le Wrc, Luca Pedersoli e Anna Tomasi (Citroen Ds3), che dovranno vedersela un po’ con tutti. Tra i favoriti, infatti, ci sono anche Corrado Fontana e Nicola Arena (Hyundai Ng 120), Simone Miele e Roberto Mometti (Ds3), Luigi Fontana (Hyundai I20), Luca Rossetti (Hyundai I20). Nutrito il gruppo Skoda Fabia: Andrea Carella, Giuseppe Testa, Alessandro Gino, Stefano Liburdi, Giovanni Galleni, ma anche “Pedro” (I20), Ivan Ferrarotti (Polo Gti), Claudio Arzà (C3). Si potranno inserire nella lotta di vertice: Francesco Rizzello, Carmine Tribuzio, Luigi Bruccolieri.

Nella S2000 sfida tra le Peugeot 207 di Lorenzo Fabiani e Alessio De Santis. Grande bagarre anche tra le due ruote motrici col confronto tra le Clio di Massimo De Rosa, Federico Petracca, Fabrizio Mascia, Massimiliano Macrì e Marco Oldani.

In R2 occhi puntati sulla Fiesta di Guglielmo De Nuzzo e sulle Peugeot 208 di Corrado Peloso e Matteo Carra. Sempre in R2B, da seguire il confronto in rosa tra Sara Micheletti e Sara Carra. In gruppo N i favori del pronostico vanno alle Lancer di Sante Raduano, ma occhio alle velocissime Clio di Giorgio Liguori, Riccardo Pisacane, Michele Campagna e Michele Serafini.

Per il rally storico, al via, tra gli altri, Mauro Lombardo e Marco Savioli (Porsche 911), Marco De Marco (Bmw M3).

La gara sarà a porte chiuse. Gli appassionati potranno seguirla su Aci Sport Tv, canale 228 di Sky, e sui social della federazione.

(foto: Signor-Bernardi, edizione 2016 – ©L. D’Angelo)