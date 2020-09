CASARANO – Tim Cup, col Pordenone pensando a Portici. Feola: “Abbiamo i calciatori contati ma dobbiamo giocarcela”. C’è un nuovo arrivo

Giornata storica per il Casarano che questo pomeriggio calcherà il prato del “Nereo Rocco” di Trieste per affrontare il Pordenone, reduce dallo 0-0 del Via del Mare di Lecce, sabato scorso. In palio c’è il passaggio al terzo turno di Tim Cup. Chi la spunterà, se la vedrà col Monza che, ieri sera, ha travolto la Triestina per 3-0.

“Conosciamo bene il Pordenone – dice mister Vincenzo Feola – è una squadra costruita per la Serie A. Noi comunque dobbiamo giocarcela e non fare brutta figura. Abbiamo i giocatori contati. Dobbiamo prepararci anche e soprattutto in funzione di domenica prossima, mettendo insieme lavoro di scarico, rifinitura e forza. L’obiettivo principale è la gara con il Portici. Farò qualche cambio rispetto a domenica scorsa, ma saranno cambi forzati per via dagli infortunati”.

Intanto, poco fa, la società rossazzurra ha ufficializzato un nuovo ingaggio. Si tratta dell’attaccante italo-marocchino Badreddin El Ouazni, classe 1994, proveniente dal Foggia.