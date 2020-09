TARANTO – Giove: “Il progetto continua, anche quest’anno siamo competitivi”

Nella giornata di ieri, il Taranto ha indetto una conferenza stampa per presentare i suoi sponsor, nella bellissima location del “Salone degli Specchi” a Palazzo di Città. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal presidente rossoblù, Massimo Giove:

“Prima di tutto ringrazio il Comune per averci ospitato anche quest’anno. Sapete benissimo che anche per questa annata abbiamo costruito una formazione competitiva, nonostante tutte le problematiche legate al Covid. È chiaro che ce la metteremo tutta per cercare di far sorridere i nostri tifosi. Voglio ringraziare tutti gli sponsor, i quali hanno deciso di esserci accanto in questa avventura. Ci sono importanti risposte anche da aziende al di fuori del territorio ionico, il progetto Taranto continua”.