TERZA CATEGORIA/Maglie – Il Giudice sportivo, gare del 19.02.2023

Di seguito le decisioni del Giudice sportivo in Terza Categoria Maglie dopo le partite di domenica scorsa, 19 febbraio.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

ATL. SALVE: Antonio Bosco (1)

C. LIMA E DA SILVA:

CARMIANO MAGLIANO:

CASTRIGNANO: Ammenda di 200 euro; Antonio Fiorentino (all., sino al 07-03-23)

CORSANO:

GC MURO:

OLYMPIQUE S.: Davide Martina (1)

P. SOGLIANO: Alagie Mbenga (1); Mirko Murrone (1)

PRESICCE ACQUARICA: Giovanni Lia e Domenico Mazzotta (dir., fino al 14-03-23); Alessandro Quaranta (1)

PRO SAN CATALDO LECCE:

VASTE:

S. GUAGNANO: Simone De Luca (1)

SALENTO SOCCER AC.: Andrea Guido (1)

V. MELENDUGNO:

—

Ieri, infine, si è giocato il recupero della 13esima giornata di campionato tra Soccer Guagnano e Castrignano de’ Greci. Hanno vinto i padroni di casa per 3-1 che, in tal modo, salgono a 28 punti in classifica. Il Castrignano, invece, resta fermo a quota 20.

CLASSIFICA

Carmiano Magliano 36

Vaste 36

V. Melendugno 33

S. Guagnano 28

Gc Muro 24 (-1 gara)

Presicce Acquarica 23 (-1 gara)

Salento Soccer A. 23

Castrignano 20

Atl. Salve 19

Corsano 19

Olympique S. 12

Pro San Cataldo Lecce 7

P. Sogliano 6

C. Lima E Da Silva 4

Da recuperare: Presicce Acquarica-GC Muro (02/03)

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 16 – 3ª rit.

(26.02.2023 h 15)

C. Lima e Da Silva-Castrignano

Carmiano Magliano-Atl. Salve

Corsano-Presicce Acquarica

Ol. Soccer-Pro San Cataldo

P. Sogliano-Salento S. Academy

S. Guagnano-GC Muro

V. Melendugno-Vaste