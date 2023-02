LECCE – Baroni sorride: Umtiti ritorna in gruppo. Le ultime dall’Acaya

Ultimo allenamento ordinario per il Lecce questa mattina sul green dell’Acaya Golf & Resort. La buona notizia è che Samuel Umtiti, dopo alcuni giorni in differenziato, si è allenato col resto del gruppo. Domani, quando mister Marco Baroni dirigerà la rifinitura al Via del Mare, se ne saprà di più. Ciò che lascia relativamente sereno l’allenatore giallorosso è il fatto che le due alternative, Alessandro Tuia e Pietro Ceccaroni, in campo a Bergamo, hanno dimostrato di essere degli elementi affidabili.

Assenti Pongracic e Voelkerling Persson, quest’ultimo per uno stato influenzale. A riposo Dermaku, reduce dall’operazione di ernia inguinale. Dopo la rifinitura parlerà Baroni alle 12.40.

Lecce-Sassuolo sarà diretta dal signor Niccolò Baroni di Firenze, già in campo in altre otto partiite del Lecce, tra Serie C e Serie B. L’ultima fu Cremonese-Lecce dello scorso anno, finita 3-0 per i grigiorossi. Nelle partite casalinghe con Baroni arbitro, il Lecce ha sempre vinto. Al contrario, nei due confronti diretti con gli emiliani giocati al Via del Mare, i salentini hanno sempre pareggiato: 0-0 nel 2009-10, 2-2 nel 2019-20, unico in Serie A. La formazione diretta da Alessio Dionisi è reduce dal ko interno subito dal Napoli e dal 2-2 di Udine, che hanno seguito i due successi consecutivi a Milano casa Milan (2-5) e in casa con l’Alatanta (1-0).

Novità per la Primavera: la partita contro il Cesena, fanalino di coda del torneo, si giocherà a Galatina e non al Deghi Center, come da programma. Fischio d’inizio alle ore 11 di domenica. Ingresso libero.