TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 8ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2025/26
GIORNATA 8
(07.12.2025 h 14.30)
Cutrofiano AM-AP Specchia 4-1
GC Muro-Atl. Melpignano 9-2
LM Scorrano-Andrano Castiglione 1-0
Palmariggi-Sannicola 6-0
V. Neviano-Atl. Salve oggi
Riposa Choriana
CLASSIFICA
Atl. Salve 19 (-1 gara)
Palmariggi 17
V. Neviano 17 (-1 gara)
LM Scorrano 16
GC Muro 13 (-1 gara)
Cutrofiano AM 7
Sannicola 6
AP Specchia 5
Andrano Castiglione 4
Choriana 4 (-1 gara)
Atl. Melpignano 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 9
(14.12.2025 h 14.30)
AP Specchia-Andrano Castiglione
Atl. Salve-GC Muro
Choriana-Palmariggi
Sannicola-Cutrofiano AM
V. Neviano-LM Scorrano
Riposa Atl. Melpignano
Da recuperare: Choriana-GC Muro (21/12)