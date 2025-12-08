TERZA CATEGORIA/LECCE – Risultati 8ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/LECCE 2025/26
GIORNATA 8
(07.12.2025 h 14.30)
Calimera-Alixias 0-6
Kick Off Ac.-Lizzanello 2-0
Merine-S. Guagnano 1-0
Salento Soccer A.-S. Veglie 0-5
Seclì-Atl. Copertino 3-2
V. Collepasso-Club Salento Lecce 5-0
CLASSIFICA
S. Veglie 22
Alixias 15 (-1 gara)
Atl. Copertino 13 (-1 gara)
V. Collepasso 12
Kick Off A. 11
Salento Soccer A. 11
Seclì 10 (-2 gare)
Calimera 10 (-1 gara)
Merine 9 (-2 gare)
Lizzanello 7 (-1 gara)
S. Guagnano 5
Club Salento Lecce 1
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 9
(14.12.2025 h 14.30)
Alixias-V. Collepasso
Atl. Copertino-Kick Off Ac.
Club Salento Lecce-S. Guagnano
Lizzanello-Salento Soccer Ac.
Seclì-Merine
S. Veglie-Calimera
Da completare: Alixias-Seclì (dal 33′ st, 3-0, 28/12), Merine-Calimera (dal 22′ st, 2-0, 28/12), Atl. Copertino-Merine (dal 35′ st, 1-2, ddd), Lizzanello-Seclì (dal 37′ pt, 0-0, ddd).