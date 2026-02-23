TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 17ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2025/26
GIORNATA 17 – 6ª rit.
(22.02.2026 h 15)
Atl. Melpignano-Atl. Salve 0-4
Sannicola-GC Muro 1-4
Cutrofiano AM-LM Scorrano 3-2
Andrano Castiglione-Palmariggi 1-4
Choriana-V. Neviano 0-0
Riposa AP Specchia
CLASSIFICA
GC Muro 36
V. Neviano 35
Atl. Salve 34
Palmariggi 34
LM Scorrano 29
Cutrofiano Am 20
AP Specchia 15
Andrano Castiglione 14
Choriana 12
Sannicola 6
Atl. Melpignano 3
NB: da completare Atl. Salve-Palmariggi (dal 29′ pt, 0-0 – 26/02 h 16)
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 18 – 7ª rit.
(01.03.2026 h 15)
Cutrofiano AM-Andrano Castiglione
Palmariggi-AP Specchia
V. Neviano-Atl, Melpignano
LM Scorrano-Atl. Salve
GC Muro-Choriana
Riposa Sannicola
—
REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Seconda Categoria; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l‘eventuale ripescaggio in Seconda Categoria sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.