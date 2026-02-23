NARDÒ – Pomeriggio stregato al “Giovanni Paolo II”: il Toro domina, l’Heraclea resiste in dieci

Il Nardò mastica amaro al termine di una sfida dominata ma stregata, in cui il muro dell’Heraclea regge l’urto per novanta minuti regalando agli ospiti uno 0-0 sofferto. Nonostante una prestazione generosa e una netta superiorità territoriale, gli uomini di Fabio De Sanzo si scontrano con la sfortuna: sono i legni, colpiti da Sall nel primo tempo e dal rientrante capitano D’Anna nella ripresa, a negare la gioia di un gol che sarebbe stato ampiamente meritato.

Fin dall’avvio i granata impongono il proprio ritmo, trascinati dalle accelerazioni di un Garnica in stato di grazia e dall’intraprendenza di Sall. La difesa ospite, pur in costante affanno, riesce a respingere i numerosi cross e a limitare i danni rifugiandosi spesso in corner. L’Heraclea, conscia del pericolo, corre ai ripari passando alla difesa a cinque, ma rischia grosso al 32’ quando Sall centra il palo dopo una bella combinazione nello stretto.

Nella ripresa il copione non cambia: il Nardò staziona stabilmente nella trequarti avversaria, ma manca di cinismo sotto porta. Nemmeno la superiorità numerica, scaturita dall’espulsione di Musy al 27’, facilita il compito dei padroni di casa. Paradossalmente, l’uomo in meno spinge l’Heraclea a barricarsi ulteriormente con sei difensori, intasando ogni varco. De Sanzo tenta il tutto per tutto, inserendo Tedesco e spostando De Luca in avanti, arrivando persino a cambiare il portiere per sfruttare uno slot “over” extra in attacco, ma il fortino foggiano resiste fino al triplice fischio.

«È la dura legge del calcio», ha commentato un fatalista De Sanzo a fine gara. «Abbiamo fatto di tutto, giocando ad una sola porta e colpendo due pali, ma contro una squadra schierata con sei difensori era difficilissimo trovare spazi» (Nuovo Quotidiano di Puglia).

Il pareggio rallenta la corsa del Nardò verso i playoff, che restano comunque distanti un solo punto. Domenica prossima, altra gara casalinga, stavolta con la Fidelis Andria.

—

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 22.02.2026, ore 15

Serie D/H 2025/26, giornata 25

NARDÒ-HERACLEA 0-0

NARDÒ (4-4-2): Galli (29′ st Verdosci); Minerva, Fornasier, Gigliotti, Calderoni (12′ st Tursi); Elia (29′ st De Luca), Addae, Risolo, Garnica; D’Anna, Sall (12′ st Tedesco). All. De Sanzo.

HERACLEA (4-4-1-1): Tucci; Croce, MIlicevic, Dicorato, Zugaro; Conte, Agnelli (32′ st Lazazzera), Mele, Mazzaroppi (15′ st Pellegrino); Schenetti (32′ st Ganfornina); Musy. All. Montanaro.

ARBITRO: Giorgino di Milano.

NOTE: al 27′ st espulso Musy (H) per doppia ammozione.

RISULTATI E CLASSIFICA