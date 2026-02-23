ECCELLENZA – Il Brindisi scappa, il Taranto ruggisce. Sorridono Taurisano, Galatina e Brilla Campi: i tabellini della 30ª

Il Taranto si prende una mezza rivincita della finale di Coppa Italia di Eccellenza, battendo sonoramente il Bisceglie dopo essere andato sotto per il gol di Lopez. Cinque a uno per gli ionici che ora avvicinano lo stesso Bisceglie (a +4 e con una gara da recuperare), facendo un indiretto favore al Brindisi che s’invola a +5 battendo di misura il Racale e conservando l’imbattibilità in campionato. In zona playoff (che potrebbero anche non disputarsi se tra la seconda e la terza ci saranno almeno sette punti di distacco) cade l’Unione Calcio, battuta in casa dal Massafra mentre il Canosa tiene il passo superando a domicilio il Bitonto.

Domenica positiva per Galatina, Taurisano e Brilla Campi che aggiungono un +3 alla loro classifica. Il Galatina s’impone nettamente all’Acquaviva che veniva da sei risultati utili positivi, portandosi a 32 punti, avvicinando l’Ugento a 33. Il Taurisano dilaga a Gallipoli nel derby del “Bianco” che potrebbe portare a decisioni tecniche drastiche nelle prossime ore. Il Gallipoli non vince da otto partite, nelle quali ha portato a casa un solo punto ed è penultimo in zona rossissima insieme all’ormai spacciato Mola. Il Taurisano, invece, ritorna a vincere dopo sei gare. Colpo esterno del Brilla Campi sul Polimnia che è sempre più pericolante. Pari senza reti tra Ugento e Maglie e con quattro gol tra Spinazzola e Novoli.

I tabellini della 30esima giornata

TARANTO-BISCEGLIE 5-1

RETI: 6′ pt Lopez (B), 20′ pt, 34′ pt e 23′ st Losavio (T), 44′ pt e 30′ st Russo (T)

TARANTO: Mastrangelo, Hadziosmanovic, Konate (28′ st Rizzo), Guastamacchia, Sansò (38′ st Kirliauskas), Incerti (34′ st Marino), Di Paolantonio, Vukoja (32′ st Zampa), Losavio (37′ st Magalhaes), Russo, Loiodice. All. Danucci.

BISCEGLIE: Baietti, Visani (11′ st Taccogna), Gonzalez, Di Fulvio, Ciurlo (47′ st Fineo), Martino, Cifarelli, Lavopa, Citro (28′ st Maffei), Lopez (28′ st Amoroso), Sene (11′ st Dammacco). All. Di Meo.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

—

GALATINA-ACQUAVIVA 3-1

RETI: 8′ pt Fucci (A), 10′ pt Arnesano (G), 33′ st Abubakar (G), 48′ st Musso (G)

GALATINA: Caroppo, Arnesano, Vigliotti (14′ st Musso), Valentini, Candido, Mengoli (32′ st Signore), Marzio, Lupo (20′ st Portaccio), Miglietta (14′ st Gemma), Macrì, Fanè (20′ st Abubakar). All. Marino.

ACQUAVIVA: Bozzi (36′ st Di Toma), Fortunato, Asselti, Fucci, Patronelli (42′ st Cosmo), Taal, Guglielmi, Rucci (36′ st Lenoci), Goh (30′ st Garcia), Girardi, Pucinelli. All. Solidoro.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

—

UGENTO-A. TOMA MAGLIE 0-0

UGENTO: Maggi, Marchionna, Aranda, Albin Gomez, Macias, Martinez, Laena (46′ st Lollo), Scarlino (43′ st Schito), Cordary (18′ st Beceiro), Rivadero (43′ st Moran), Boglic. All. Manco.

A. TOMA MAGLIE: Catelli, Tecci, Amato, Galvez, Ongania, Mutisi (22′ st Dell’Anna), Diaz, Alfarano, Martina, Serafino, Bah (28′ st Ousfar). All. Giuliatto.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

(US Ugento Calcio) – Pareggio casalingo per l’Ugento. L’undici giallorosso si ferma sullo 0-0 con la Toma Maglie, ma colleziona il terzo risultato utile consecutivo dopo le vittorie con Polimnia e Galatina. Una prestazione di livello e sostanza quella dei ragazzi di Andrea Manco, che danno tutto al cospetto di una formazione quadrata come è quella di Alberto Giuliatto. Prima del fischio iniziale fiori per la presidente della Toma, Paola Vella e foto per la maglia di gara celebrativa a ringraziare l’impegno costante di Eugenio Filograna nei riguardi del calcio ugentino.

Il tecnico di casa riconferma la compagine di giovedì. Già al 4’, l’Ugento si rende pericolosissimo. Laena verticalizza una palla straordinaria per Cordary: l’attaccante scappa via sul filo del fuorigioco e si presenta davanti a Catelli, il destro però non trova la porta. Sono i padroni di casa a controllare i ritmi del gioco, il Maglie si affida ai lanci dalle retrovie a cercare gli attaccanti. Corre il minuto 21 e Albin, ancora una prestazione importante per il mediano spagnolo, cerca di bissare il gol di giovedì scorso. Il suo calcio piazzato dalla sinistra è toccato da un difensore ed esce di un nulla lasciando di sale Catelli. Palla a terra e fraseggi, l’Ugento continua a spingere. Alla mezz’ora, dalla bandierina di sinistra del solito Albin incoccia ancora la testa di un difensore, per poco non arriva il vantaggio.

La ripresa vede il Maglie, che gioca i secondi 45’ a favore di vento, approcciare meglio il match, Maggi non corre però veri pericoli. Al 19’ è Laena a rendersi ancora pericoloso. Sprint sulla sinistra e palla radente messa dal fondo in area di rigore: il portiere manca l’intervento a terra, nessuno dei giallorossi arriva però all’appuntamento con il pallone. A cavallo della mezz’ora sono gli ospiti a rendersi pericolosi. Alfarano si accentra dalla sinistra e da appena dentro l’area di rigore lascia partire una conclusione che per poco non trova la porta. Sui titoli di coda della partita, le ultime azioni degne di note arrivano sugli sviluppi di palle da fermo. Ongania colpisce di testa una palla messa in area da Diaz e non c’entra la porta. Sul fronte opposto è Macias ad andare vicino al bersaglio grosso con una conclusione su un corner dalla sinistra.

Sono 33 i punti dell’Ugento in classifica. Domenica prossima, altro derby salentino in calendario con i giallorossi che rendono visita al Brilla Campi.

—

GALLIPOLI-TAURISANO 0-4

RETI. 11′ pt e 45′ pt Falciano, 33′ pt Garcia, 4′ st Mingiano

GALLIPOLI: Silvestrini, Abbate (13′ st Carluccio), Alonso, De Petris, Vidal (33′ st Camacho), Fernandes, Jabbie, Beitia, Diaz, Paglialungqaq (34′ st Prete), Avantaggiato. All. Salvadore.

TAURISANO: Rollo, Polo, Romano, De Vasconcelos, Cabrera, Fayoseh, Quarta (21′ st Ferraiuolo), Maiolo (26′ st D’Ettorre), Mingiano (39′ st Quaranta), Garcia (36′ st Perdicchia), Falciano (30′ st Caruso). All. Oliva.

ARBITRO: Antico di Brindisi.

—

BITONTO-CANOSA 0-1

RETI: 29′ pt Di Piazza

BITONTO: Cozzella, Dinielli, Marchitelli (26′ st Bozzi), Cutrone, Sassanelli, Chacon, Napoli, Milella, Fracchiolla (14′ st Cafarella), Palazzo (35′ st Meliddo), Demichele. All. Zinfollino.

CANOSA: Massari, Gomes, Lamacchia, Debenedetto (24′ st Iagulli), Colella, Farinola R., Cafagna (44′ st Mangialardi), Manzo, Castro, Croce, Di Piazza (24′ st Lanzone). All. De Candia.

ARBITRO: Carlucci di Molfetta.

—

BRINDISI-ATL. RACALE 1-0

RETI: 18′ st Bernaola

BRINDISI: Antonino, Mancarella, Gori, Bernaola, Lanzolla, Sanchez K., Sanchez J. (35′ st Barrera), Lobosco, Alboni (1′ st Caputo), Benvenga, Saraniti (35′ st Ferrari). All. Ciullo.

ATL. RACALE: Colazo, My (45′ pt De Vito, 24′ st Carrino), Corvaglia, Pirretti, Galan, Pennetta, Miggiano, Grimaldi (5′ st Abatelillo), Ramirez (24′ st Perez), Barbero, Massimi (24′ st Cardinale). All. Sportillo.

ARBITRO: Cacchiarelli di San Benedetto del T.

—

POLIMNIA-BRILLA CAMPI 0-1

RETI: 26′ st Flordelmundo

POLIMNIA: De Giosa, Avantaggiati, Divittorio, Bottari, Rapio, Marasciulo (36′ st Mercurio), Carriero (35′ st Buonsante), Ungredda, Romano (18′ st Dellino), Singorile (18′ st Niang), Tirera. All. Mancini.

BRILLA CAMPI: Menendez, De Luca (13′ st Mossolini), Cucci, Perez, Caravaglio, Layus, Calà, Flordelmundo (28′ st Filippi Filippi), Mariano, Marti (36′ st Vapore), Dell’Atti (40′ st De Gaetani). All. Calabuig.

ARBITRO: Lorenzi di Pistoia.

—

N. SPINAZZOLA-NOVOLI 2-2

RETI: 28′ pt Carrozzo (N), 44′ pt Gabriele (S), 47′ pt Ingredda (S), 15′ st Milanese (N)

N. SPINAZZOLA: Liso, Gabriele, Santoro (26′ st Erminio), Stefanini, Losappio, Ripanto, Silvestri (19′ st Zingaro), Colonna (41′ st Zinfollino), Ferrero (41′ st Leigh Musa), Ricchiuti (26′ st Bonanno), Ingredda. All. Di Domenico.

NOVOLI: Suma, Togora, Lobjanidze, Maccarrone, Liccardi (9′ st Milanese), Tarantino, De Blasi, Sorino, Giacomazzi (12′ pt Parisi), Carrozzo (46′ st Villa), Ferreira. All. Luperto.

ARBITRO: D’Erario di Bari.

—

UC BISCEGLIE-S. MASSAFRA 0-1

RETI: 18′ pt Russo

UC BISCEGLIE: Lullo, Cappellari (11′ st Bonicelli), Monopoli, Bocchino, Loseto (25′ st Radicchio), De Blasio (41′ st Cangelli), Diomande (25′ st Kone), Zinetti, Soldani (11′ st D’Elia), Saani, Ramos. All Digiorgio.

S. MASSAFRA: Lotito, Pavone (29′ st D’Andria), Martino, Chiochia, Secondo, Morisco, Palmisano (22′ st Sergio), D’Arcante, Petruzzi (31′ st Brigida), Kordic, Russo. All. Marasciulo.

ARBITRO: Paolillo di Barletta.