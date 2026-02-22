LIVE! ECCELLENZA – Risultati 30ª giornata, classifica e prossimo turno

NB: devono ancora riposare UC Bisceglie, Bitonto, Taranto, Ugento, Galatina, Brilla Campi, Atl. Acquaviva e Toma Maglie. Da recuperare: Bisceglie-N. Spinazzola

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 31 – 12ª rit.

(01.03.2026 h 15)

Atl. Acquaviva-Bitonto

Novoli-Brindisi

Atl. Racale-Gallipoli

A. Toma Maglie-Galatina

S. Massafra-N. Spinazzola

Taurisano-Polimnia

Canosa-Taranto

Brilla Campi-Ugento

Bisceglie-Virtus Mola

Riposa UC Bisceglie

REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Serie D; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta (se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata; se è di almeno sette punti tra seconda e terza, i playoff non si giocano e la seconda accede direttamente ai playoff nazionali) con supplementari in caso di parità al 90′, finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. La vincente dei playoff accede agli spareggi nazionali. Retrocedono direttamente le ultime due della classifica; ai playout: 12esima-17esima, 13esima-16esima, 14esima-15esima con supplementari in caso di parità al 90′, la vincente (o la miglior classificata in regular season in caso di parità) si salva, la perdente retrocede. Vige la regola dei sette punti anche nei playout.

