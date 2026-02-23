PROMOZIONE/B – Colpaccio Squinzano, il Mesagne aggancia l’Ostuni. Ok Tricase e Acaya-Roca: i tabellini

Il colpaccio dello Squinzano nel big-match della 25esima giornata rimescola le carte in vista della volata per l’Eccellenza. Lo Squinzano si conferma in un momento di forma strepitosa andando a vincere in casa della capolista, portandosi a -3 dalla coppia di vertice Ostuni-Mesagne e allungando a 17 la striscia di risultati utili consecutivi. Dopo otto partite cade nuovamente l’Ostuni, agganciato in pole-position dal Mesagne che batte di misura il Putignano. Giornata positiva anche per il Tricase che sbanca Manduria e si porta a –3 dai biancoverdi. Incalza anche il Terre di Acaya e Roca, a un punto dal Tricase, vincitore di larga misura nel derby col Matino. Leverano ancora battuto, un solo punto nelle ultime quattro partite e panchina affidata (già da ieri) a mister Musca. In coda, fermo il Matino, guadagna un punticino l’Arboris Belli. Ritorna al successo il Bagnolo dopo 13 partite senza vittorie, piegando l’ormai spacciato Trepuzzi. Il Carovigno continua a precipitare insieme al Copertino.

I tabellini della 25esima di Promozione/B:

OSTUNI-SQUINZANO 0-2

RETI: 4′ st Iaia, 50′ st Libertini

OSTUNI: Pizzaleo, Tamburrano, Parisi, Carlucci, Gomez, Frumento (37′ st Balanda), Bari (1′ st Sowe), Narducci (29′ st Caruso), Zolezzi, De Pasquale (1′ st Convertino), Thiam. All. Bruni.

SQUINZANO: Partal, Tarantino, Telera, Fruci (25′ pt Zecca), Greco, Iaia, Gueye, Montinaro (28′ st Brue), Quarta (37′ st Libertini), Pignataro, Strambelli (50′ st Cocciolo). All. Frisenna.

ARBITRO: Mantuano di Bari.

—

LEVERANO-TAVIANO 1-2

RETI: 34′ pt Coppola (T), 16′ st Sanyang (L), 39′ st Castrì (T)

LEVERANO: Bardoscia, Suppressa, Rutigliano, De Luca, De Pascalis, Pasculli, Sanyang, Spedicato, Quarta (20′ st Kalou), Alemanni, Mariano (18′ st Carluccio). All. Musca.

TAVIANO: Palma, Carrozza, Giannotti, Liquori (10′ st Spinelli), Alessandrì, Coppola, Levanto, Portaccio, Schirosi, Castrì, Iurato. All. Costantini.

ARBITRO: Magnifico di Bari.

—

MESAGNE-R. PUTIGNANO 1-0

RETI: 24′ pt Mbaki

MESAGNE: Schettino, Diop, Ndiaye B., Gningue M., Fatty (31′ st Hammed), Manta Ale. (11′ st Gningue L.), D’Amanzo, Ndiaye A., Ndom, Manta And. (20′ st Sekou), Mbaki. All. Furnaro.

R. PUTIGNANO: Lolilva, Eramo (20′ st Calio F.), Muolo, Mezzapesa, Intini, Amendolagine, Fornaro (26′ st Dicosola), Casulli (24′ st Laera), Daugenti, Novelli (40′ st Dalena), Calio D. All. Messina.

ARBITRO: Reale di Brindisi.

—

MANDURIA-TRICASE 0-1

RETI: 44′ pt Manisi

MANDURIA: Passaseo, Patarnello, Donno (19′ st Teixeira), Solimeno (17′ st Marchionna), Stranieri, Zizzi, Caputo, Scialpi, Romano (39′ st Guisse), Siverio, Cilenti. All. Tartaglia.

TRICASE: Esposito, Zocco, Maiolo, Caracciolo, Moretto (10′ st Torsello), Cavalieri, Aqui, Desiderato, Lorusso, Manisi, Ruibal. All. Striano.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

—

GINOSA-COPERTINO 3-0

RETI: 1′ pt Villani, 12′ st Basta, 15′ st Telesca

GINOSA: Njie, Mazzarano, Dimauro, Coronese (46′ st Marsili), Sernia, Passarelli, Telesca (32′ st Fanelli), verdano, Basta (21′ st Casucci), Faccini (13′ st Lovecchio), Villani (19′ st Lavazza). All. Marsili.

COPERTINO: Margiotta, Sall (16′ st Greco), Della Bona, Franco, Stella, Lorenzo, Ciccarese, Mazzotta, Ciucci, Netola (23′ st Pinto), Pouye. All. Olivieri.

ARBITRO: Troisi di Casarano.

(US Ginosa Calcio, Domenico Ranaldo) – Il Ginosa travolge al “Miani” il Copertino con un perentorio 3-0 e compie un passo importante verso la salvezza diretta. Gara tutt’altro che semplice per i biancazzurri scesi in campo con alcune defezioni (out Ventura e Cimmarusti per infortunio e Sergio per squalifica), ancora di più quando poco dopo la mezzora sono rimasti in inferiorità numerica per l’espulsione di Verdano, ma hanno avuto il merito di restare compatti e ragionare con intelligenza per portare a casa il bottino pieno. Partenza decisa dei ragazzi del tecnico Marsili che dopo appena un giro di lancette sbloccano la contesa e mettono in discesa il match: cross pennellato dalla destra di Faccini in area per l’incornata vincente di Villani che non lascia scampo a Margiotta. Gli ospiti, però, nonostante la rete subita a freddo, hanno una buona reazione ed al 24’ mettono i brividi a Njie quando Mazzotta, su calcio piazzato dal limite, disegna una parabola velenosa che accarezza il palo. Al minuto 29 il baby talento Vito Basta, classe 2009, si rende protagonista con una staffilata dal limite che costringe Margiotta agli straordinari per evitare il peggio. Al 34’ i biancazzurri restano in dieci per il rosso sventolato a Verdano, reo di aver commesso un fallo di reazione a palla lontana che non sfugge al direttore di gara, costringendo i propri compagni a raddoppiare le forze per centrare il bersaglio pieno. Nella ripresa, nonostante l’uomo in meno, i padroni di casa restano sempre sul pezzo cercando di giocare con intelligenza e sfruttando le ripartenze. Passa appena un minuto quando Faccini, dal limite, scaglia un tiro maligno che coglie in pieno la traversa. Al minuto 8, poi, viene ristabilita la parità in campo quando Pouye prende anzitempo la via degli spogliatoi, reo di un colpo proibito ai danni di Coronese che non sfugge al primo assistente, il quale richiama l’attenzione dell’arbitro per comminare il rosso al numero 20 leccese. Il Ginosa aumenta i giri del motore ed al minuto 11 perviene al raddoppio: imbucata illuminante di Faccini per Basta che, solo davanti a Margiotta, mantiene una lucidità da veterano e con freddezza indirizza la sfera nell’angolo opposto dove l’estremo ospite nulla può. Il match sembra incanalarsi sul binario giusto ed al 15’ la truppa biancazzurra cala il tris con un gran gol di Telesca che, da circa 25 metri, indovina l’incrocio alla destra di Margiotta che deve inchinarsi per la terza volta. A quel punto i padroni di casa controllano con ordine la gara e fanno scivolare via il match, portando a casa una vittoria importante che li proietta a +9 sulla zona play-out. Domenica impegno insidioso in quel di Carovigno (fermo a quota 17 in piena zona play-out) con l’obiettivo di portare a casa un risultato positivo per invertire il trend negativo in trasferta e compiere un altro passo verso la salvezza diretta.

—

BAGNOLO-TREPUZZI 2-0

RETI: 40′ pt Afrune, 3′ st Piscopo

BAGNOLO: Provenzano, Mastria, Mariano, Campa (32′ st Angelini), Cariddi, Piscopo, Lanciano (1′ st Luciano), Chiri, Pasca, Coluccia, Afrune (15′ st Lenti). All. Bray.

TREPUZZI: Aguirre, Fraschetta, Durante (10′ st Kancem), Dalli (10′ st Giannuzzi), Kamagate (38′ st Mosca), Tape, Fatty (27′ st Greco), De Marco, Tahiara, Palmieri (22′ st Fiorentino), Seck. All.: Presta.

ARBITRO: Bombini di Molfetta.

—

V. MATINO-T. DI ACAYA E ROCA 2-6

RETI: 2′ pt Garcia C. (M), 25′ pt Piccinno (T), 38′ pt e 11′ st Espindola (T), 4′ st Garcia L. (T), 22′ st Almeyra (T), 35′ st Conte (T), 47′ st Giannuzzi (M)

V. MATINO: De Luca, Marocco (37′ st Bertagnini), Dorini, Giannuzzi, Pino (1′ st Schirosi), De Lorenzis, Seclì (10′ st De Vito), Pinto, Ciriolo, Garcia C. (31′ st Mancarella), Diop (19′ st Maniglio). All. Mauro.

T. DI ACAYA E ROCA: Franco, Del Bue (37′ st Conte), Raffin, Maraschio (26′ st Lo Basso), Rizzo, Cisternino (37′ st Valentini), Espindola, Garcia L., Piccinno, Baclet (20′ st Almeyra), Murrone (8′ st Zang). All. Greco.

ARBITRO: Sorrento di Brindisi.

—

SAVA-LOCOROTONDO 0-3

RETI: 14′ pt Natale J., 34′ pt Mastronardi, 14′ st rig. Romanazzo

SAVA: Miccoli, Pinto, Neris, Carlucci (16′ st Posano), Fabiano, Spataro (35′ st Itta), Fornaro (1′ st Mirizzi), Galeone (40′ st Camarda), Richella, Lippo (35′ st Tolnai), Gatto. All. Malacari.

LOCOROTONDO: Palmisano D., Neglia, Simeone, Laguardia, Palazzo, Savoia (34′ st Sory), Natale, Pentassuglia, Romanazzo (44′ st Scialpi), Mastronardi (30′ st Quazzico), Diwouta. All. Calabretto.

ARBITRO: Perrone di Lecce.

—

ARBORIS BELLI-CAROVIGNO 1-1

RETI: 25′ pt Ferreyra, 34′ pt rig. Longo L. (A)

ARBORIS BELLI: Schina, Terrafino, Iaia, Turnone (4′ st Urrutia), Greco, Avella, Longo D. (15′ st Moretti), Torrisi, Fernandez, Longo L., Ferreyra (43′ st Velletri). All. Calicchio.

CAROVIGNO: Cervellera G., Cervellera R. (12′ st Jarju), Perrone, Zanazzi, Kidiera (9′ st Kaba), Caramia (46′ st Volpe), Turco M. (33′ st Petracca), Lombardi, Turco F., Vantaggiato, Di Giulio. All. Frusi.

ARBITRO: Airoldi di Molfetta.